El rating de la TV: Andy Kusnetzoff y Juana Viale se enfrentaron y un hecho impactó en el resultado

La ya clásica batalla por el rating del prime time tuvo un nuevo capítulo. Juana Viale y Andy Kusnetzoff “pelearon” con sus respectivos ciclos para ponerse al frente en los números: La noche de Mirtha Legrand de eltrece, y PH: Podemos Hablar de Telefe.

Los números

En esta oportunidad, Kusnetzoff mantuvo el liderazgo con sus números. El conductor hizo 8.9 puntos de rating, un promedio que de todos modos estuvo por debajo del que había cosechado la semana previa. Del otro lado de la vereda, Viale obtuvo 6.5 puntos . En relación a los picos, Andy logró uno de 10.5, mientras que Juana obtuvo uno de 7.4, pero en ambos casos también se notó una ligera baja en comparación con sus emisiones anteriores, que puede vincularse al fin de semana largo y su ineludible impacto en el encendido.

Los invitados

La nieta de Mirtha Legrand condujo el programa de su abuela a partir de las 21.30, y se rodeó de invitados con los que analizó la realidad del país. En esta oportunidad, cenaron con la actriz el exministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda del gobierno de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio; el economista y candidato a diputado por Juntos por el Cambio, Martín Tetaz; el periodista Mariano Yezze; y el doctor Fernando Cichero, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular en Hospital Fernández.

En PH: Podemos Hablar Andy recibió, media hora más tarde, a la actriz Cecilia Roth, los actores Mauricio Dayub y Toto Kirzner, a la periodista Belén Ludueña, y al freestyler y cantante Tiago PZK, protagonista del flamante film Cato, que se estrenará en nuestras salas el jueves próximo.

El fuerte testimonio de Toto Kirzner

Toto Kirzner contó que sufrió abuso en dos ocasiones a sus siete años Alejandro Guyot - LA NACION

El hijo de Adrián Suar y Araceli González compartió una desgarradora historia personal. El joven actor contó que fue víctima de abuso en dos ocasiones cuando tenía siete años.

“Soy una persona muy ansiosa, todo lo quiero ahora y ya. Aquel día, con siete años, quería ir a la casa de mi amigo que vivía por zona norte como mi familia y yo. En el barrio estaba laburando una persona a la que yo no había visto tanto”, recordó. “Estaba empecinado con llegar a la casa de mi amigo cuando me lo encuentro a él, que lo tenía de vista por haberlo cruzado en un par de oportunidades. Estaba con un rastrillo del lado de la calle y me empezó a hablar. No sé por qué pero en un momento sentí que se empezó a oscurecer todo y yo me quería ir. Me empecé a alejar, él lo empieza a notar y finalmente ocurre”, relató con valentía. “No voy a entrar en detalles porque es horroroso”, aclaró.

“Me acuerdo que me fui corriendo y llorando, no sabía a quién decirle. No lo vi más por un tiempo pero después volvió. El lugar en donde vivía terminó siendo una pesadilla. Ocurrió una segunda vez y después nunca más”, contó Kirzner, quien además remarcó el apoyo que recibió de su familia. “Ahora estoy bien con el tema, lo naturalizo bastante en mi vida cotidiana. Decirlo acá me juega en contra, ¿lo habré dicho bien o mal? No sé de qué va a servir que lo diga, pero quizás porque ahora estoy tan tranquilo con el tema lo puedo contar libremente”, reflexionó.