La actriz habló sobre el duro momento que vivió con el padre de su hijo mayor

No es la primera vez que Mónica Ayos habla sobre su duro pasado, sin embargo cada vez que lo hace su relato conmueve a todo aquel que lo escucha. En esta oportunidad, invitada a PH: Podemos Hablar, la actriz contó algunos detalles escalofriantes de lo que vivió junto a su ex pareja, quién la golpeaba, y se animó a mandarle un mensaje alentador a la joven que fue.

"Los años vividos con él fueron los peores que pasé en mí vida, pero con un fruto maravilloso que es Federico", contó sobre el padre de su hijo, quién se suicidó hace muchos años. Mónica reveló que antes de quitarse la vida, el hombre escribió algunas cartas dirigidas a ella y al niño que tenían en común. "Las cartas que dejó todavía no se las di a Fede. Él es actor y creo que por ahí está canalizando muchas cosas, algunas muy fuertes".

A pesar de que su hijo es mayor de edad, Mónica siente que aún no es momento de que las lea. "Siempre que viajo a la Argentina estoy por llevárselas pero no me animo todavía. En algún momento me va a decir: 'Mamá, aunque no me las quieras dar soy mayor de edad, me corresponden'".

"Fede es muy intenso. Se convirtió en un enorme actor, y yo creo que todo lo que significa tener un papá que se suicidó, aunque no lo haya conocido y la última vez que lo vio fue a los cuatro meses, puede llegar a ser muy fuerte para su impronta", dijo sobre el motivo por el cuál aún no dejó que su hijo lea los relatos del padre. "Es una energía muy fuerte la de abrir una nueva etapa de un papá que le está hablando con vida, pero que hoy ya no está", explicó.

Cómo parte de la experiencia, Andy Kusnetzoff le pidió si se animaba a darle un mensaje a la joven que fue, y Ayos aceptó el desafío. "Voy a hablarle a la chica que estaba sentada en una iglesia que queda en Santa Fe y Talcahuano, arrodillada, pidiendo por favor que se termine esa pesadilla de golpes, de gritos, de violaciones, de un niño que ya estaba fuera de mi panza y que sentía que estaba en peligro potencial", dijo ya con lágrimas en los ojos. "Va a estar todo bien, va a pasar el tiempo, te vas a volver a enamorar y la vida va a volver a ser hermosa otra vez. Basta", concluyó mientras el conductor se acercaba para darle un abrazo.

La actriz también agradeció a Diego Olivera, su pareja y padre de su hija menor, quién la ayudó a volver a creer en el amor y a sanar. "Diego se fumó una parte mía muy tremenda, que fue el sanar. Él se pudo haber ido mil veces en los momentos míos de crisis, de creer otra vez en el amor, tener miedo a que te hagan daño. Fue muy correcto cómo se involucró. No fue mi papá ni mi enfermero, él me acompañó y me contuvo".