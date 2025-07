El conmovedor video con la voz de Ricardo Darín a 31 años del atentado a la AMIA

El 18 de julio de 1994 la Asociación Mutual Israelita Argentina fue víctima del peor atentado terrorista que sufrió el país en toda su historia. A 31 años de aquel fatídico día, la AMIA difundió un emotivo video con la voz de Ricardo Darín en el que invita a la sociedad a reflexionar. “Pasan los años y no pasa nada. La impunidad sigue, el terrorismo también”, dice el artista.

“Los aniversarios más recordados tienen números redondos, 10, 20, 30, esos que parecen marcar un momento importante. ¿Quién conmemora los 14 años de algo? Los 22, los 31”, arranca Darín mientras se suceden, de fondo, imágenes en blanco y negro de las postales familiares de las víctimas.

Luego de interpelar al espectador y recordar la fecha y la magnitud del atentado, el relato vuelve a la idea inicial. “Pasaron 31 años. No 20, no 30. Pero eso no cambia nada. No es un aniversario de casamiento como los que se dejaron de celebrar cuando explotó la bomba, ni el cumpleaños de un hijo, como los que pasaron de festejarse a recordarse”, explica. “El dolor no entiende de números, no necesita una cifra precisa para seguir estando. El dolor sabe de preguntas que no encuentran respuestas, de búsquedas eternas”, suma luego.

Sobre el final, Darín hace énfasis en el dolor por la impunidad que rodea la causa y “la impotencia de sentir que pasan los años y no pasa nada” y a la importancia de tener memoria y justicia. “La impunidad sigue, el terrorismo también”, cierra, contundente. El material lleva la firma de la AMIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la agrupación Familiares de las víctimas, una de las varias que surgieron a lo largo de la lucha de quienes perdieron a un ser querido ese día.

“Detengamos el odio”, la otra pieza audiovisual de Darín para la AMIA

Esta no es la primera vez que Darín colabora con la AMIA. Hace cinco años, en plena pandemia, el protagonista de El Eternauta también prestó su voz para un video conmemorativo titulado “Detengamos el odio”. En la pieza audiovisual, Darín recrea el monólogo de la emblemática película El gran dictador (1940), de Charles Chaplin.

El gran dictador -cuyo guion, dirección y actuación estuvo a cargo de Charles Chaplin- fue estrenada hace ochenta años, prácticamente en coincidencia con la invasión alemana a Polonia. La obra de Chaplin denunció los peligros de los regímenes fascistas que por entonces emergían en Europa, y buscó visibilizar la destrucción y el horror que ellos conllevaban.

“Con esta acción, desde AMIA nos propusimos resaltar valores imprescindibles que deben estar presentes en toda sociedad que defiende la vida y la dignidad humana”, sostuvo en ese momento Ariel Eichbaum, presidente de la institución aquel entonces. El video, estuvo pensado y realizado por Elio Kapszuk, dirigido por Cecilia Atán y musicalizado por Leo Sujatovich.

El atentado contra la AMIA

Una imagen de la AMIA el 18 de julio de 1994 Archivo

El lunes 18 de julio de 1994, a las 9.53, un coche-bomba estalló en frente de la sede de la AMIA. La fuerte explosión demolió la construcción, dejándola en escombros y provocando daños en las inmediaciones. Las tareas de rescate demoraron horas, con decenas de médicos, vecinos y personal de seguridad que asistieron a los afectados. El atentado dejó 85 fallecidos y 300 heridos.

Aquel ataque fue el más grave en la historia del país, y continúa sin condenados. Lo mismo sucede con el atentado a la Embajada de Israel en Argentina, que ocurrió el 17 de marzo de 1992. La Justicia Argentina concluyó que el hecho se encontraba asociado con el grupo terrorista Hezbollah y fue una conexión local la que planificó y llevó a cabo el delito, que es de lesa humanidad.