El contundente cambio de vida de Liz Solari, tras hacerle frente a la muerte de un ser amado: “Jesucristo me llamó”

Liz Solari habló muy pocas veces de la inesperada muerte de su novio, el modelo Leonardo Verhagen, ocurrida en 2010. Tenía 28 años y falleció en sus brazos, sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Sumida en un inmenso dolor, la actriz y modelo se alejó de los medios durante un tiempo para sanar las heridas, y en la actualidad se dedica a impartir un modelo de vida basado en la espiritualidad, el arte y el activismo.

Este jueves por la tarde, Solari compartió un video en sus redes donde revela las clarividencias y experiencias extrasensoriales que marcaron su camino reciente. En un intercambio exclusivo por escrito con LA NACION, la actriz, productora de cine y activista profundizó sobre sus visiones y contó cómo su encuentro con la muerte se convirtió en un llamado a la fe.

Liz Solari: "Nunca busqué ser lo que soy" Julián Gago

Solari narró —por primera vez ante el público— la experiencia que, en 2010, transformó por completo su vida. “Fui testigo del alma dejando el cuerpo”, relató. “En ese instante comprendí que la vida no termina con la muerte, que el cuerpo es solo un instrumento para manifestarnos en esta dimensión”, agregó. Después de aquel episodio, Liz comenzó su entrenamiento espiritual. Hoy se dedica a realizar charlas y producir contenido en relación con el autoconocimiento, la introspección y la sanación interior.

—Pasaron quince años desde la muerte de un ser amado que marcó un antes y un después en tu vida. ¿Por qué sentiste que ahora llegó el momento de abrirte y contar cómo viviste aquel episodio y cómo tu vida dio un giro a partir de ahí?

—Porque entendí que hablar la verdad es parte de mi proceso de sanación. Y porque es egoísta guardarlo para uno, si otros pueden beneficiarse de escuchar tu testimonio. Lo que vivimos en esta dimensión, por más doloroso que sea, nunca es para castigarnos sino para acercarnos a Dios.

—¿Quién fue la primera persona a la que le pudiste contar sobre tus experiencias?

—Lo que cuento en esta charla, no lo sabe casi nadie. Sucedió hace 15 años y en aquel entonces, gracias a Dios llegué a mi guía espiritual, Cher Chevalier, le conté mis experiencias, y ella me explicó, me estabilizó y me inició en la meditación y mi entrenamiento espiritual. Sin ella, hubiera terminado medicada, en un loquero o peor.

—Si te trasladás quince años atrás, cuando tu vida se centraba en tu éxito como modelo y actriz, y hoy ves tu vida completamente abocada a otras cuestiones. ¿Qué sentís?

—Paradójicamente, nunca busque ser lo que soy. Siempre presenté grandes resistencias a los roles que Dios puso en mi camino. No quería ser modelo, ni actriz, ni productora de cine, ni hoy estar guiando espiritualmente a otros. Pero esa es una de las grandes enseñanzas detrás de mi historia: no se trata de lo que uno quiere, sino el camino que Dios prepara para cada uno de nosotros. Todos tenemos roles y misiones que cumplir victoriosamente para el beneficio del plan divino y de todos los seres.

Liz Solari: "Muchos medios mintieron, tergiversaron, y banalizaron la verdad de lo sucedido sin escrúpulos" Julián Gago

—¿Sentís que mucha gente no logra entender lo que te sucede?

—Son hechos. Muchos medios mintieron, tergiversaron, y banalizaron la verdad de lo sucedido sin escrúpulos. Invitando a que el público opine, juzgue sus mentiras. Yo, lamentablemente, estaba muy débil para salir a enfrentar, y clarificar en ese momento. Tenía que ocuparme de mi salud mental. Estaba en un profundo estado de shock, y junto con ese dolor se abrió algo desconocido. Empecé a vivir reveladoras experiencias espirituales que estaban cambiando mi forma de ver y conocer la vida.

—Tu relato puede resultar sorpresivo para mucha gente. Seguramente muchos agradecerán tus palabras y otros no...

—Me enfoco en mi relación con Dios, en lo que Dios quiere y piensa de mí.

—¿Qué les dirías a los que te pueden llegar a tildar de “loca”?

—Que tienen razón, efectivamente estoy loca. ¡Jaja! Es una locura que eleva. Los invito a mi loquero del despertar.

Liz Solari: "Los invito a mi loquero del despertar" Julián Gago

—En tu video te abrís y describís visiones y apariciones profundas, como que te comunicaste con Jesucristo. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Por qué sentís que se te presentó a vos?

—Yeshua es el amor encarnado. Él es la paz, la alegría, el poder. Su belleza es indescriptible. Lo supe porque Él es mi familia. Vino a llamarme, para que ponga a Dios, y a Él primero en mi vida.

—¿Sentís que te alivió contar tu historia en este video?

—Sí, contar la verdad alivia. Mi motor es honrar y darle gloria a Yeshua (el verdadero nombre de Jesucristo en hebreo) porque Él es la luz y la verdad que me transformó, y me hace ser quien soy hoy. Los invito a ver mi testimonio.

—¿Quiénes son las personas que más te acompañan hoy?

—Mi familia espiritual, mi madre y mi amado compañero, Max [el activista ambiental Máximo Mazzocco].

—¿Cuál es tu proyecto hoy?

—Mi proyecto principal es ser instrumento para anclar la conciencia crística y manifestar el plan divino en la Tierra. Mis tres pilares, espiritualidad, arte y activismo, se nutren y se complementan entre sí, guiada por el deseo de elevar la conciencia y sembrar armonía. Hace poco lanzamos Christspiracy, una película que revela un poderoso secreto sobre Jesucristo, oculto durante más de 2000 años, y que todos necesitan conocer. Está disponible de forma gratuita en la web. Actualmente estamos en proceso de edición de un nuevo documental que dirijo y produzco, con lanzamiento previsto para 2026. Hemos lanzado, junto a mi maestra, un libro bellísimo de meditaciones: Meditaciones para un viaje interior. También estoy ofreciendo charlas y retiros espirituales en todo el país, alineados con las verdaderas enseñanzas de Yeshua.

-¿Y tu militancia a favor de los derechos animales?

-Hace años fundé Sintientes, una organización sin fines de lucro dedicada a elevar la conciencia humana a través de la educación, la política y la comunicación, llamando a la humanidad a ser guardianes del Reino Animal. Hoy somos casi 40 voluntarios trabajando diariamente. Desde allí impulsamos la Ley Sintientes, que avanza legislativamente en el Congreso en este mes para sacar a los animales de la categoría de “cosas” en el Código Civil y Comercial Argentino. Además, ofrecemos talleres gratuitos de Educación para la Compasión a cientos de niños en escuelas públicas y privadas de todo el país, entre otras cosas. Como verás, Dios me mantiene ocupada, y yo agradecida y feliz.