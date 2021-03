El contundente mensaje de Dalma y Gianinna Maradona contra Víctor Stinfale y Leopoldo Luque

Después de que se revelaran nuevos diálogos entre el abogado Víctor Stinfale y el médico Leopoldo Luque, quienes fueron parte del entorno íntimo de Diego Maradona durante los últimos días de su vida, Dalma y Gianinna Maradona se expresaron en sus redes sociales en muy duros términos.

“A cuatro meses les digo a todos que no voy a parar hasta verlos presos... ¡a todos!”, dijo Dalma en una historia de Instagram. “Me van a tener que matar para que me calle la boca... Y los voy a nombrar a todos esta vez... mafiosos hdp no les tengo miedo!”.

Enseguida, Gianinna compartió el mensaje de su hermana y se sumó. “¡Yo tampoco! Y si lo público es lo que más te molesta, allá voy”, dijo y, sin nombrar a Stinfale, agregó: “Me das asco, vos y tu mierd... de Speed. Me van a tener que matar a mí también”. Hacía alusión a la marca de energizantes, de la cual el abogado es propietario.

Dalma y Gianinna Maradona se expresaron en sus redes sociales en muy duros términos contra Luque y Stinfale Instagram

Los comentarios de ambas ocurrieron luego de que trascendiera una conversación entre Víctor Stinfale y Leopoldo Luque, que habría ocurrido solo dos semanas antes de la muerte de Maradona.

“Me chupa la p… la gorda forr... esa. Me tienen que hacer un monumento. Quiero que hagamos un pacto. Diego deja de tomar y ellos solo reciben el amor del padre. Yo sigo laburando. Que las gordas sigan hablando. Olvidate, papá”, le dijo Luque a Stinfale, quien había advertido: “Ojo que empezó la guerra”.

“A vos más vale que te sirve, amigo. Sos Gardel. Las gorditas son idiotas. A vos te sirve todo. ¿Qué te vengo diciendo? ¿Quién te saca una tapa de Clarín con Maradona? ¿Escuchaste? Sos tapa de Clarín con Maradona. ¿Sos consciente de eso?”, le contestó Stinfale mediante otro audio.

Y, más adelante, agregó, sobre la operación que le realizaron a Maradona: “Hay que decir que estaban 50 tipos preparados para operar. ¡Cincuenta tipos! ¿Entendés? Y vos fijate cómo vos salís con el camisolín y sos el campeón del mundo. Si después lo tocaste o no es anecdótico porque no opera uno solo. Hay otro que está al lado por cualquier cosa. ¿Quién es el que agujereó? Los que operan son los que están adentro. Ese es el equipo de operación. Un partido no lo gana un jugador. Lo gana un equipo. Ahora, ¿quién es el capitán del equipo? ¿Quién lo llevó ahí? Los médicos esos los trajiste vos, no los trajo mi amigo el Tano. Ahora, mi amigo el Tano dijo: “Este es bueno, este es bueno y este es bueno”. Y qué me dijo principalmente: el que tiene la espalda es este, estuvo en la operación de Cristina”, finalizó Stinfale.

Diego Maradona se había peleado con Leopoldo Luque, su médico personal, y nunca se enteró de que no fue él quien lo intervino quirúrgicamente el 3 de noviembre, en la Clínica Olivos, por un edema sudbural, 22 días antes de morir.

Desde que comenzaron a circular los audios con las conversaciones comprometedoras sobre el estado de salud de Diego, Dalma utilizó su cuenta de Instagram para criticar a los imputados por el homicidio culposo de su padre, como Matías Morla y Vanesa Morla, Víctor Stinfale, Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov.

