Caso Maradona: Dalma fulminó a todos los imputados por la muerte de su padre

Faltando apenas unas horas para la marcha del 10M, convocada por los familiares, amigos y fanáticos para exigir Justicia por la muerte de Diego Maradona, su hija Dalma publicó un contundente descargo en su cuenta de Instagram en el que apuntó contra todos los imputados por el homicidio culposo de su padre.

Hoy a las 18 horas tendrá lugar la movilización en el Obelisco para pedir el esclarecimiento de las responsabilidades de quienes acompañaron al astro. Como una clara referencia hacia la especial fecha, Dalma decidió usar sus redes sociales para exponer lo que piensa sobre Matías Morla, Vanesa Morla, Víctor Stinfale, Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Dalma Maradona publicó fotos de cada imputado que considera responsable de la muerte de su padre Instagram @dalmaradona

Con fotos de cada uno de los señalados en la causa, los criticó uno por uno: “Vanesa Morla, hermana de Matías Morla y la esposa de Maxi Pomargo (el que dice en los audios que no hay que dejar que se lo lleve Gianinna sino ellos pierden), la que le pide en los audios la torta (coimas) a Leopoldo Luque”.

“Me quiero detener con la cobradora de cometas. ¿Por qué esta ordinaria tenía que trabajar para mi papá? Me basta escuchar un solo audio para entender quién es”, agregó. Luego se despachó con la psiquiatra: “Si hubieses hecho bien tu trabajo no tendrías miedo de que te ‘empomen’ con nada, como dijiste en los audios que escuchó todo el mundo”.

Dalma Maradona arremetió contra Matías Morla y el psicólogo Carlos Díaz por las mentiras que le dijeron antes de la muerte de su padre Instagram @dalmaradona

Cuando llegó el momento de opinar sobre Luque no pudo contener la bronca: “¡Que vergüenza cada audio tuyo que sale, que asco me das! De solo escuchar como hablabas de mi papá, te deseo lo peor”. También habló sobre Díaz, el psicólogo imputado: “Este pelot… muy poco profesional diciéndonos mentiras en la cara para su conveniencia; hiciste bien en no decirme que venías del lado de Matías”.

Finalmente criticó con dureza a Morla, el abogado con quien mantiene una batalla legal del larga data: “A vos te deseo muchas operaciones para cambiarte la fisonomía porque no vas a poder caminar por la calle”.

La hermana de Gianinna Maradona publicó un sentido descargo unas horas antes de la marcha 10M, a la que asistirá para pedir justicia por la muerte de El Diez Instagram @dalmaradona

Como conclusión resumió todo lo que siente con un sentido descargo: “A todos y a cada uno les deseo simplemente lo que le hicieron a mi papá. Y si bien creo en la Justicia, existe la condena social; no olvidemos estas caritas”.

También respondió algunas preguntas de sus seguidores en sus historias de Instagram, y contestó una de las preguntas claves de las últimas horas. Una usuaria le consultó qué piensa acerca de la defensa de los imputados, sostenida en que “los audios son armados”; y Dalma arremetió de nuevo contra los médicos: “Defienden lo indefendible. Son audios que tiene la justicia. Creo que ‘armados’ se refieren a que son un pedazo de charla pero no quiere decir que no sea su voz ni los salva de lo que dicen”.

LA NACION