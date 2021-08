El crudo relato de la directora afgana Shahrbanoo Sadat mientras intenta escapar con vida de Kabul: “Si sobrevivo, haré películas sobre lo que pasó”

Shahrbanoo Sadat, una de las directoras de cine más conocidas de Afganistán, intenta en estos momentos, como decenas de miles de afganos, escapar con vida del país actualmente bajo control del régimen talibán.

La ganadora de la Quincena de Realizadores de Cannes en 2016 por la película Wolf and Sheep dijo en una entrevista con The Hollywood Reporter que está tratando de huir del territorio junto a su familia y contó cómo la dramática situación afecta a sus proyectos cinematográficos.

La realizadora confirmó que su huida se está viendo dificultada por la presencia de numerosos puestos de control establecidos por las nuevas fuerzas de mando. “El problema es realmente cómo llegar al aeropuerto y cómo encontrar un avión”, dijo Sadat al medio estadounidense. “El primer puesto de control en la primera entrada al aeropuerto está bajo el control de los talibanes y hay muchos otros de camino al aeropuerto”, especificó.

La realizadora también explicó que para pasar por estas estaciones los ciudadanos deben disponer de una carta con los detalles exactos de los vuelos y de las confirmaciones de todas las personas que viajen en el vehículo de los asientos reservados en los aviones. Sin embargo, debido a la situación caótica que se vive en la capital del país, Kabul, las aerolíneas no pueden proporcionar informaciones y confirmaciones de salidas. “Así que estamos esperando estos datos”, señala la cineasta.

Después de la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar todas las tropas de Afganistán tras 20 años de ocupación, las fuerzas talibanes tomaron el control de todas las ciudades importantes del país en solo 10 días. Sobre ello, la directora opina: “ Es un gran impacto, no esperábamos que esto sucediera tan pronto. Si sobrevivo y tengo la oportunidad de hacer más películas, mi cine habrá cambiado para siempre. Haré películas sobre lo que pasó ”, afirma.

Nacida en Teherán, Irán, en 1991, Shahrbanoo Sadat estudió cine documental en Kabul. Su primer cortometraje de ficción, Vice Versa One, fue seleccionado para competir en la Quincena de Cineastas de Cannes en 2011. Antes de eso, había comenzado a desarrollar Wolf and Sheep a través de una residencia de artista dentro del festival. En ese momento, en el año 2010, con solo 20 años, Sharhbanoo había sido la más joven en ser seleccionada para esta beca. En 2013, la directora abrió su productora, Wolf Pictures, y en 2016 ganó el premio en Cannes.

La dramática situación en el país

En su primera conferencia de prensa en Kabul, de la que ha informado Al-Jazeera, los talibanes han afirmado que Afganistán ha sido “emancipado” y que no buscan venganza. “No hay peligro” para los afganos que trabajaron con Estados Unidos, “no serán perseguidos”, dijo el vocero de los talibanes, Zabihullah Mujahid.

Además, se comprometieron a defender los derechos de la mujer bajo la ley islámica. “Todas nuestras hermanas, nuestras mujeres, están seguras. Nuestro Dios y nuestro Corán dicen que las mujeres son una parte muy importante de la sociedad”, afirmó. Y agregó que, si las mujeres viven bajo la sharia, “serán muy felices”.

En tanto, el mullah Abdul Ghani Baradar, cofundador y número dos de los talibanes, volvió a Afganistán, según anunciaron voceros del nuevo gobierno. Baradar es señalado como el posible nuevo presidente de Afganistán.

Los talibanes “vendrán por las personas como yo y me matarán”, sentenció una joven alcaldesa de Afganistán que lucha por los derechos de las mujeres, una de las pocas mujeres que ha ocupado un cargo en el gobierno.

“Estoy aquí sentada esperando que lleguen. No hay nadie que me ayude o a mi familia. Estoy sentada junto a mi esposo. No puedo dejar a mi familia. Y, de todos modos, “a dónde podría ir?”, dijo a inews Zarifa Ghafari, de 27 años, alcaldesa en la provincia de Maidan Wardak.

