Magnolia Vicuña cumplió dos años y para celebrarlo, la China Suarez y Benjamín hicieron una gran fiesta Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de febrero de 2020 • 19:58

Magnolia Vicuña cumplió dos años, y para celebrarlo, la China Suárez y Benjamín Vicuña decidieron hacer una divertida fiesta temática de Peppa Pig, el personaje preferido de la pequeña. Instalados nuevamente en Buenos Aires, convirtieron el jardín de su casa en un espacio para que niños y grandes disfrutaran de una tarde a puro juego y música.

Durante la fiesta, los papás se encargaron de entretener a los invitados. Primero fue Vicuña quién tomó la iniciativa, y con una trompeta en mano, intentó tocar algunas melodías causando mucha risa entre los presentes.

Más tarde, la China se disfrazó de Peppa Pig para el deleite de los niños y de ella misma. Enfundada con el traje de la famosa chanchita, la actriz bailó mientras a su alrededor los chicos la miraban sorprendidos.

"¡La vida, el amor, la salud y los buenos momentos se celebran! Te amo", posteó Eugenia al compartir una foto con su hija menor. El 7 de febrero, día del cumpleaños de la niña, ya le había escrito una tierna dedicación "¡Felices dos años a mi amor más chiquito! A la beba más buena onda del mundo, la que está mandándose siempre una cagadita, la que come brócoli como chupetín. La que vino a seguir enseñándome. La que no se me despega ni un segundo. La de los abrazos más calentitos. Te amo con todas mis fuerzas mi Magnolia preciosa".

Ese día, Benjamín también le dedico unas dulces palabras a la pequeña. "Magnolia, esta es una declaración de amor en el día de tu cumpleaños, esto quedará como tus besos y risas en aire. Estas palabras aún no sabes como leerlas pero quedarán como tu mirada azul que transforma todo en belleza astral. Eres arcoíris y vida, eres mi flor que nace de los versos más bellos. Eres mi hija Magnolia que ya cumple dos años y que agita los mares. Te amo", escribió al compartir una imagen junto a su hija menor.

Magnolia es la única hija de Suárez y Vicuña, aunque desde hace algunos días los rumores que indicaban que estaban nuevamente en la dulce espera comenzaron a sonar cada vez más fuerte. Benjamín también es padre de Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Pampita Ardohain, mientras que Eugenia es madre de Rufina, hija de Nicolás Cabré.