El curioso accidente doméstico por el que Kate Beckinsale terminó hospitalizada: “Me estaba poniendo unas calzas”

A principios de septiembre, Kate Beckinsale tuvo que ser hospitalizada luego de sufrir un accidente que le provocó una fuerte lesión en la espalda. Las especulaciones sobre lo que le pasó a la actriz fueron muchas, sin embargo, la verdad detrás de todo es mucho más inocente de lo que parecía.

En una charla con James Corden en The Late Late Show With James Corden, la actriz reveló como fue que terminó en el hospital luego de accidentarse mientras se vestía en un hotel de Las Vegas .

”Habiendo hecho ocho o 900 películas de acción me vengo a lesionar mientras me ponía un par de calzas en la habitación del hotel”, contó un poco entre risas. Corden le confesó que, al igual que todo el mundo, pensó que se había lastimado “cayendo de un edificio o algo así”, pero Beckinsale, de 48 años, le dijo que solo estaba trabajando en un “intenso y emocional drama” en el momento del accidente, “no corriendo por las paredes ni nada del estilo”.

“ Estaba en la habitación del hotel poniéndome las calzas y sentí como si una cuerda de guitarra me golpeara fuerte, fue todo muy horrible. Un dolor peor que al tener un bebé, así de fuerte ”, contó. “No podía caminar, no me podía acostar, no me podía sentar. No podía hacer nada”.

Después de lastimarse, la actriz no podía abandonar la habitación del hotel para dirigirse al hospital, por lo que tuvo que pedir ayuda. “Eventualmente vino una ambulancia y los médicos extendieron una sábana para levantarme, quedé envuelta como una salchicha, y así me pusieron en una camilla”, recordó mientras se reía de su propia desgracia.

“Ahora estoy bien”, aclaro dejando tranquilos a todos. Una vez que el dolor calmó un poco, Beckinsale subió una foto a sus redes sociales desde el hospital agradeciéndole a sus seguidores por la preocupación y aclarando que ya se sentía mejor.

La protagonista de Pearl Harbor se encontraba en Las Vegas trabajando en su próxima película, Prisoner’s Daughter, que cuenta la historia de un hombre que pasa diez años en prisión y al salir intenta reconectarse con su hija y su nieto. El elenco lo completan Brian Cox (Succession) Tyler Ritter y Ernie Hudson.

Durante sus días en la ciudad del juego, la actriz fue documentando su rutina a través de sus redes sociales: desde las pruebas de covid que se vio obligada a hacer para poder trabajar, hasta sus ratos de descanso en el hotel y alguna que otra salida con amigos y colegas.