Kate Beckinsale reaccionó a los comentarios y reveló por qué bajó tanto de peso: “El cuerpo lo paga”

Kate Beckinsale volvió a preocupar a sus fanáticos. En un posteo en su cuenta de Instagram que luego borró, la actriz de Underworld reaccionó a los comentarios, habló de su llamativa pérdida de peso y reveló que está transitando un momento difícil en su vida. “El cuerpo lo paga”, lamentó.

Una de las fotos que Backinsale compartió y luego borró (Foto: @katebeckinsale) Instagram @katebeckinsale

El pasado martes, Beckinsale posteó un carrusel con varias imágenes: en algunas de ellas se la podía ver en bikini. “Cariño, honestamente creo que tienes un problema!! No te ves bien. Creo que, sinceramente, necesitas ayuda”, escribió uno de sus seguidores. La artista, quien suele recibir este tipo de mensajes en sus redes sociales, reaccionó de inmediato.

“Sí. Estoy pasando por uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Y el cuerpo lo paga”, respondió la actriz de Pearl Harbour, y volvió a encender las alarmas sobre su salud. Según publicó por portal Page Six, la estrella de 51 años hizo alusión al libro de Bessel van der Kolk sobre el trauma, “The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma”.

Kate Beckinsale en un evento en Los Angeles en octubre del 2024 VALERIE MACON - AFP

Esta no es la primera vez que Beckinsale decide contestar un mensaje. En otra publicación que realizó en el mes de enero, una persona escribió: “No es una crítica, pero creo que has perdido demasiado peso últimamente”. “Si no es una crítica, es una opinión pasiva agresiva completamente innecesaria de alguien que no conozco y que no sabe nada de mis circunstancias. Así que, la próxima vez que tengas ganas de comentar sobre el cuerpo de alguien, te sugiero que te lo guardes para ti mismo”, contestó la artista, enojada.

El problema que la llevó al hospital

En marzo de 2024, Beckinsale estuvo hospitalizada durante un tiempo. Luego de varios meses de rumores, desmentidas y misterio, la actriz contó, a través de su cuenta de Instagram, que el motivo fue un orificio en el esófago.

La revelación sobre su estado de salud se dio como un desahogo: luego de ver que varios seguidores criticaban su cuerpo -uno llegó a escribir que le había desaparecido el trasero-, decidió blanquear su situación a través de un extenso descargo. “Vi morir a mi padrastro [el director Roy Battersby] de una forma bastante impactante; mi madre tiene cáncer en etapa 4 y perdí mucho peso por el estrés y el dolor, bastante rápido”, respondió. Fue entonces cuando dio precisiones sobre su estadía en el centro de salud: aseguró que pasó seis semanas en el hospital porque el dolor le había “producido un orificio” en el esófago, lo cual la hizo “vomitar grandes cantidades de sangre”.

Una de las fotos que Kate Beckinsale compartió durante su internación instagram.com/katebeckinsale

“Me resultó muy difícil comer y trabajé muy, muy duro en una película que en realidad también resultó bastante movilizante, porque también involucraba el tema de la muerte de mi padre. Así que realmente no me preocupa lo que piensen sobre mi trasero”, continuó. Y dirigiéndose directamente al usuario que opinó sobre su fisonomía, disparó: “Tal vez deberías preocuparte por tu propio cul...”.

“Lesiones graves”

Hace unos días, trascendió que Beckinsale presentó en diciembre de 2024 una demanda contra los productores de Canario negro, película que se estrenó ese mismo año, por haberla expuesto repetidamente a “condiciones peligrosas e inseguras” en el set, lo que le terminó provocando “lesiones graves y debilitantes”. La denuncia es contra Anton Entertainment Media Services, Inc., el productor John Zois y otros responsables del film.

En la demanda, que fue dada a conocer por Page Six, Beckinsale acusó a la compañía y a sus productores de negligencia, infligir intencionalmente angustia emocional y agresión. La actriz afirmó en los documentos que sufrió una “compleja rotura de menisco en la rodilla izquierda” durante el rodaje en diciembre de 2022. Cuando se sometió a la cirugía, la producción de la película se detuvo durante meses.

Una vez que Beckinsale regresó al set, en febrero de 2023, afirmó en la demanda que su cirujano, Jason Snibbe, le prohibió correr, saltar, ser suspendida de un arnés, ponerse en cuclillas, patear o hacer acrobacias. Sin embargo, la actriz asegura que sufrió más lesiones en la rodilla después de que se ignoraron las órdenes de su médico y supuestamente fue presionada para realizar “secuencias de acción inseguras”. Como consecuencia, sufrió un “traumatismo significativo”.