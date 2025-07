Qué le pasó a Kate Beckinsale

La actriz británica Kate Beckinsale se encuentra en el centro de la atención mediática por motivos ajenos a su carrera profesional. Una serie de publicaciones en sus redes sociales revelaron una sucesión de complejos eventos personales que afectaron su salud y entorno familiar en el último tiempo. La situación escaló con un anuncio que la propia artista prefirió comunicar para anticiparse a la difusión pública de los hechos.

¿Cuál es la situación actual de Kate Beckinsale?

La actriz confirmó la muerte de su madre, Judy Loe, a los 78 años. El fallecimiento ocurrió el pasado 15 de julio, según un extenso y emotivo texto que Beckinsale publicó en su cuenta de Instagram.

Su madre había sido diagnosticada con cáncer en etapa 4 en julio de 2024

“No quería publicar esto. Solo lo cuento porque tuve que tramitar el certificado de defunción de mi madre y pronto se hará público”, escribió la protagonista de Pearl Harbor. En su mensaje, detalló las circunstancias del deceso. “Murió la noche del 15 de julio en mis brazos después de un sufrimiento inconmensurable. No he elegido las mejores fotos, ni los mejores videos, porque no puedo soportar revisar mi cámara todavía”, indicó.

El diagnóstico de su madre y los problemas de salud

En julio de 2024, la actriz informó que los médicos diagnosticaron a Judy Loe con cáncer en etapa 4. Esta declaración surgió de manera inesperada, como respuesta a las críticas que recibía en redes sociales sobre su aspecto físico.

La actriz utilizó un comentario de un usuario sobre su delgadez para explicar el difícil contexto personal que enfrentaba. La pérdida de peso, según sus palabras, fue una consecuencia directa del estrés y el dolor que experimentaba por la situación familiar y otros eventos adversos que impactaron su vida.

Beckinsale reveló que estuvo internada seis semanas por un problema de salud instagram.com/katebeckinsale

La explicación de Beckinsale sobre su estado de salud y el de su madre se produjo en respuesta a un seguidor que le recomendó hacer “algunas sentadillas”. La actriz contestó con un detalle de los problemas que atravesaba. “Vi morir a mi padrastro [el director Roy Battersby] de forma bastante impactante, mi madre tiene cáncer en etapa 4 y perdí mucho peso por el estrés y el dolor, bastante rápido”, precisó.

La artista brindó información sobre sus propias complicaciones médicas. “Estuve hospitalizada seis semanas, porque el dolor me había perforado el esófago y me hizo vomitar abundante sangre”, detalló en su comentario. Beckinsale añadió que comer le resultaba muy difícil y que el rodaje de una película sobre la muerte de su padre también tuvo un fuerte impacto emocional. “Así que no me preocupa lo que piensen de mi trasero”, finalizó su respuesta.

El pedido de oraciones en redes sociales

Meses antes del desenlace, en febrero de 2025, Beckinsale ya había manifestado su preocupación por el estado de su madre. Tras un período de ausencia en las redes sociales, donde eliminó todas sus publicaciones, regresó con un pedido específico para sus seguidores.

La actriz utilizó sus redes para compartir su dolor con los seguidores

“No tenía pensado volver a Instagram”, escribió en el pie de una foto. “Pero si alguien tiene alguna oración, magia, milagro o rayo de sol, por favor, envíenselo a mi mamá. Ella es la mamá más extraordinaria, guerrera, generosa, humilde, amorosa, única e irremplazable”, expresó en esa oportunidad, sin ofrecer más detalles sobre la condición de Loe.

En su publicación más reciente, Beckinsale se disculpó con los amigos de su madre por enterarse de la noticia a través de los medios o de su posteo. “Estoy paralizada. Jude fue la brújula de mi vida, el amor de mi vida, mi querida amiga”, afirmó. “Este ha sido mi mayor temor desde que encontré a mi padre muerto a los cinco años y estoy aquí. Oh mi mamá... Lo siento, lo siento mucho. Lo siento mucho”.

