El triste presente de Kate Beckinsale: “Solo lo cuento porque pronto se hará público”

Desde hace un par de años, Kate Beckinsale viene atravesando una racha difícil, con muertes de personas muy cercanas y problemas de salud que la tuvieron a mal traer. Y cuando todo parecía indicar que las aguas se habían aquietado, la actriz de Pearl Harbor compartió con sus seguidores que un nuevo golpe le dio de lleno, desestabilizándola.

“No quería publicar esto. Solo lo cuento porque tuve que tramitar el certificado de defunción de mi madre y pronto se hará público”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, a modo de introducción. El extenso texto es acompañado de una serie de fotografías con las que la actriz rindió homenaje a su madre, Judy Loe, además de brindar información sobre lo sucedido a la mujer de 78 años. “Murió la noche del 15 de julio en mis brazos después de un sufrimiento inconmensurable. No he elegido las mejores fotos, ni los mejores videos, porque no puedo soportar revisar mi cámara todavía”, indicó Beckinsale.

“Me disculpo profundamente con cualquiera de sus amigas que se están enterando de esta manera o a través de la prensa, pero no puedo revisar su teléfono. Estoy paralizada. Jude fue la brújula de mi vida, el amor de mi vida, mi querida amiga”, continúa el escrito. “La inmensidad y el enorme corazón de esta pequeña mujer ha tocado a tantas personas que la quieren mucho. Ella ha sido valiente en muchas maneras, perdonando a veces demasiado, creyendo siempre en la gente y el mundo es tan oscuro sin ella que es casi imposible de soportar. Mamá, te quiero mucho. Este ha sido mi mayor temor desde que encontré a mi padre muerto a los cinco años y estoy aquí. Oh mi mamá... Lo siento, lo siento mucho. Lo siento mucho”, finaliza.

La triste noticia llegó luego de que Beckinsale revelara que a Loe le habían diagnosticado cáncer en etapa 4 en julio de 2024. La declaración se produjo luego de que la actriz publicara un clip respondiendo en tono jocoso a los comentarios críticos que señalan que no actúa “apropiadamente para su edad”. Entre las respuestas que obtuvo su publicación, se destacó la de un usuario que criticó su delgadez y le recomendó hacer “algunas sentadillas”.

“En realidad, no”, respondió Beckinsale a su seguidor, antes de explayarse sobre los problemas que viene atravesando desde hace un tiempo y explicar que las pérdidas y ciertas situaciones familiares tuvieron un costo emocional y también un impacto en su peso corporal. “Vi morir a mi padrastro [el director Roy Battersby] de forma bastante impactante, mi madre tiene cáncer en etapa 4 y perdí mucho peso por el estrés y el dolor, bastante rápido”, dijo. E indicó: “Estuve hospitalizada seis semanas, porque el dolor me había perforado el esófago y me hizo vomitar abundante sangre”.

“Comer me resultó muy difícil y trabajé muchísimo en una película que me resultó bastante conmovedora porque también trataba el tema de la muerte de mi padre”, continuó Beckinsale en sus comentarios. Y culminó: “Así que no me preocupa lo que piensen de mi trasero”.

En febrero de 2025, Beckinsale regresó a las redes después de eliminar todas sus publicaciones para pedir oraciones por su madre. “No tenía pensado volver a Instagram”, escribió Beckinsale en el pie de foto. Y explicó, sin brindar más detalles: “Pero si alguien tiene alguna oración, magia, milagro o rayo de sol, por favor, envíenselo a mi mamá. Ella es la mamá más extraordinaria, guerrera, generosa, humilde, amorosa, única e irremplazable”.