El curioso comentario de Marcelo Tinelli en Twitter mientras Jorge Lanata regresaba a la pantalla de eltrece Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de junio de 2020 • 15:22

Anoche, mientras Jorge Lanata estrenaba nueva temporada de su ciclo Periodismo Para Todos en eltrece , Marcelo Tinelli hizo una serie de curiosos comentarios en Twitter que no pasaron desapercibidos y despertaron suspicacia entre sus seguidores.

"Me tienta la tarta de Damián. ¿Le puso fernet? Jaja. Confírmamelo, @paulitachaves", escribió el conductor de ShowMatch , dejando en claro que se encontraba siguiendo con mucha atención las instancias finales de Bake Off: el gran pastelero argentino , la competencia directa de Lanata en Telefe. Rápida de reflejos, la conductora del reality de cocina respondió: "¡Seeeeeee! ¡El postre de Pedro!", junto a una serie de emoticones.

"¡Quiero hacerlo en casa! Pásame la receta, ahora que tengo varios cercanos que le entran al fernet. O me lo hace @pedroalfonsoo, jaja", replicó Tinelli, arrobando a @CocinaTelefe, la cuenta oficial de Bake Off Argentina que también participó del ida y vuelta: " Efectivamente, la torta de #DamianBakeOff tenía fernet. Decí que ya pasó tu cumple, si no te la llevaba @paulitachaves #BakeOffArgentina".

Para muchos, esos tuits no fueron casuales e interpretaron que Tinelli quería dejar en claro que no tenía ningún interés en mirar el programa con el que Lanata regresaba a la pantalla de eltrece. Sin embargo, es conocida la buena relación entre el conductor y Chaves, quien no solo participó del "Bailando por un sueño" sino que además estuvo varios años al frente de Este es el show , uno de los programas que producía Ideas del Sur.

"Mi relación con él siempre fue oscilante. Hubo momentos buenos y momentos malos. Tinelli me parece un conductor brillante, pero creo que la carrera política no le conviene. Hacer política es otra cosa. (...) Tenés que dedicarle tu vida entera a eso. Y Marcelo tiene ocupaciones muy diversificadas. Yo de fútbol no entiendo nada, pero sé que él ahora ocupa un cargo importante en la AFA y además es el presidente de San Lorenzo. Ya tiene como cuatro trabajos", le dijo Lanata a LA NACION en una reciente entrevista , al ser consultado sobre el conductor.

El debut de PPT consiguió el rating más alto del día de ayer : 12,5 puntos, con un pico de 12,9, una marca notable para la franja nocturna. Bake off Argentina: el gran pastelero , en tanto, alcanzó los 10,7, con un pico de 11,4 casi sobre el final del envío.