Juan Pablo Manzanero, hijo de Armando Manzanero, despidió a su padre con emotivas palabras que compartió en las redes sociales. En diálogo con medios de su país, el mexicano también reflexionó sobre las consecuencias de bajar la guardia frente al coronavirus, enfermedad que provocó la muerte del célebre compositor de 85 años.

En conversación con el diario Reforma, el también músico opinó: "Hay que dar un llamado a toda la gente a que sean más responsables. Mi padre, lamentablemente por esa inquietud que sufren todos, de estar cansados de estar en casa, en su cumpleaños se fue a echar desmadre, a un viaje familiar. Y de repente veo la foto con 30 personas, sin cubrebocas, y digo: 'Qué cosa tan irresponsable'", contó el artista.

El hijo del cantautor relató que tras ese encuentro sin medidas de prevención se enfermaron no solo su padre sino también el resto de lo familiares presentes. "A todos mis hermanos, a todos los de ahí les dio Covid y a mi padre, pues lamentablemente, con diabetes, a sus 85, y con el riñón jodido... ¡Vaya, la tristeza!", expresó en estas horas de luto.

Manzanero falleció por un paro respiratorio en la madrugada de ayer, luego de que el 7 de diciembre celebrara su cumpleaños 85 en un paraje de Oaxaca junto a varios miembros de su familia. Entonces, se había trasladado a Mérida para inaugurar el Museo Casa Manzanero y, a partir de ahí, comenzó a sentir síntomas y problemas respiratorios, razón por la cual fue internado el 17 de diciembre.

Sobre los últimos días junto a su padre, Juan Pablo recordó: "Nos hablábamos todos los días para decirnos que nos amábamos mucho; todavía hablé con él varias veces estando él en el hospital hasta que le quitaron el teléfono porque le prohibieron usarlo. Luego lo intubaron, le hicieron su diálisis y siguió luchando. Tenía muchas ganas de vivir, tenía otros planes", mencionó.

Sin embargo, el hijo del artista insistió en que de cierto modo su padre bajó la guardia frente a los posibles contagios. "Era una persona muy inquieta. Yo le dije: 'Oye, pá, no andes saliendo'. Y él me dijo: 'Es que si yo me quedo en casa, me muero'. Esto es algo que estamos viviendo como mundo, hay que tomárselo en serio. No andar haciendo fiestas. Por más ganas de ver a nuestros seres queridos... No. Porque ahora nos vamos a congregar para despedirlo", lamentó.

A horas de que el cuerpo de Armando Manzanero sea cremado en Mérida, su hijo agradeció la avalancha de condolencias que está recibiendo la familia. A través de su cuenta de Twitter, el músico escribió: "Mi padre nos enseñó que no morimos, nuestro cuerpo duerme y nuestra alma trasciende, nuestros seres amados viven dentro de nosotros en nuestros corazones para la eternidad".

