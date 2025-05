A los 38 años, murió Luciano Ojeda, el novio de Gladys, La Bomba Tucumana. El hombre luchaba desde la pandemia contra un cáncer y fue el periodista Facundo Ventura quien dio a conocer la triste noticia mediante sus redes sociales.

“Lamento mucho compartirles esta noticia, pero esta mañana falleció Luciano, la pareja de Gladys”, escribió el hijo de Luis Ventura a través de su cuenta de Instagram, junto a una imagen en donde se la ve a la artista de la movida tropical junto a su pareja, que era 22 años menor que ella.

La noticia fue dada por Facundo Ventura (Foto: Instagram/@facuventura)

Recién el año pasado, la intérprete de “La pollera amarilla” se sinceró sobre la enfermedad que transitaba su enamorado. “Tuvimos una historia de amor como nunca en mi vida. Es la primera vez que amo de verdad a alguien, y tuve la desgracia, y él también, de que se enfermara y quisiera atravesar su enfermedad solo. Él está enfermo y no quiere que nadie lo acompañe, y yo estoy quebradísima, muerta en vida”, dijo en diálogo con Carmen Barbieri para Mañanísima (eltrece).

“Está enfermo de cáncer. Tiene apenas 37 años y es algo totalmente fuerte que nunca me imaginé que podía llegar a pasar. Lo único que me hace bien y me salva es ir a cantar”, añadió, entre lágrimas.

Luciano Ojeda junto a Gladys, la Bomba Tucumana (Foto: Instagram/@luciano.arturo.ojeda)

Pese a su negativa, tiempo después le agradeció la compañía a su novia y todo lo que hacía por él. “Gracias por insistir, gracias por no bajar los brazos, gracias por acompañar y estar a pesar de las duras, nefastas y catastróficas adversidades que se me presentaron atentando contra la hermosa vida llena de amor sano y sincero que estábamos construyendo juntos”, expresó en la descripción de la serie de imágenes que compartió sobre el tratamiento.

Cabe destacar que una semana atrás, Luciano publicó una fotografía junto a Gladys, quien lo acompañaba desde el hospital. “Nunca daría un paso atrás, ni por miedo ni por dudas, sos la persona más fiel que nadie pudiera tener a su lado. Sentite honrada de que de mí no podés esperar menos mi amor, te amo!!!!”, fueron las palabras que le dedicó a su enamorada.

Gladys, La Bomba Tucumana, acompañaba a su novio en el tratamiento (Foto: Instagram/@luciano.arturo.ojeda)

En ese momento, recibió cientos de comentarios de apoyo. “¡Mucha fuerza Luciano! ¡Lo que transmitís es de otro planeta! ¡Profunda admiración! ¡Yo te considero un Superhéroe! ¡Y tu mujer, ni hablar, una Leona increíble, también súper admirable! ¡Rezo por vos!!”; “Fuerza Luciano, te conocí siendo compañeros de diálisis en Fresenius en Tucumán, yo ya trasplantada de riñón hace apenas 15 días, Dios te bendiga” y “Dios te cubra de sanidad. Y te sabes para su Gloria eterna. Tengan mucha fe. Dios escucha”, fueron solo algunos de ellos.

Una de las últimas declaraciones de amor de Luciano a Gladys, La Bomba Tucumana

Sin embargo, esta no fue la única demostración de amor que Luciano le hizo a La Bomba. “¿Qué me estabas diciendo vos?“, le preguntó la artista en uno de los videos que publicó en su Instagram. Allí, se lo veía a él, quien recostado sobre la cama del hospital y adormecido por los efectos de los calmantes, dijo: “Que te amo. En serio. No son los opioides que me están haciendo hablar y decir la verdad. Pero te juro que no... no tengo nada para darle a nadie, mi amor. No me quedé con nada. Te amo tanto. Me siento bien. Mi esposa hermosa".