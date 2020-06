Carmen Barbieri se quebró al aire durante el programa Corte y confección

19 de junio de 2020 • 18:02

Carmen Barbieri participó como invitada en el programa Corte y confección y su hijo, Federico Bal , le dejó un mensaje sorpresa que conmovió profundamente a su mamá. La capocómica se quebró en llanto al referirse al "duro golpe" que supone para la familia la enfermedad del actor y la imposibilidad de acompañarlo en este momento a causa del confinamiento.

"Hola, vieja. Estás en un programa que me encanta y veo mucho. Si hay alguien que sabe de vestuarios, sos vos. Te van a hacer un lindo homenaje y espero que lo disfrutes porque te lo merecés. Te amo, vieja, que seas muy feliz", expresó Fede en el video.

Entre lágrimas, Barbieri se refirió a la forma en que su hijo está haciendo frente al cáncer de colon que le diagnosticaron el pasado marzo . "Está luchando con una entereza maravillosa, con ganas de vivir, de salir adelante. Nos tocó esto en esta pandemia y no lo puedo acompañar ni abrazar", se lamentó la actriz.

En diálogo con la conductora del programa, Andrea Politti, Carmen contó que ayer vio a su hijo porque pasó con el auto por su casa y se saludaron vidrio mediante. Sobre cómo lo encontró, manifestó: "Estaba un poco inquieto, fastidioso, cansado de tanto tratamiento, rayos, quimioterapia. Dios dirá cuando a fines de julio se haga otra vez los estudios. Realmente, la estamos pasando mal. La está pasando mal el mundo, pero con este tema de no poder ni abrazarnos ".

En relación a su estado de salud, hizo hincapié en que "él ni siquiera se puede contagiar un resfrío porque no tiene nada de defensas". Sin embargo, matizó que Federico "se cuida mucho y por suerte está Sofía (su pareja) a su lado, que lo atiende y lo cuida".

Barbieri también compartió que Fede está atravesando el mal momento con entereza y fe. "Siempre decía que era ateo, pero fue a ver al Padre Ignacio y medita, además de seguir las indicaciones médicas. Está con el corazón más abierto, es un golpe muy grande, estas cosas te cambian", dijo.

Tras ello, contó que se sintió sorprendida por un comentario que su hijo le hizo el otro día. "Me dijo: 'si yo me muero por esto tengo que agradecerle a Dios los 30 años maravillosos que viví'. Me duele que diga la palabra muerte pero me da orgullo que diga que vivió 30 años y una niñez maravillosa. Los hijos duelen", compartió angustiada.

Además, Carmen recordó a Santiago Bal. "Hace seis meses que murió Santiago. Hace dos años que venimos con muchos golpes: ahora estoy llenando valijas con su ropa, ni empezamos a valorar el duelo de Santiago que Fede se entera de que tiene cáncer. Después de esto yo también voy a cambiar y lo mismo le pasa a Fede", concluyó.