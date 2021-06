El desgarrador pedido de Candelaria Tinelli: “Prendan una vela por mi mamá”

Hace unas horas, Candelaria Tinelli posteó una imagen en su cuenta de Instagram para solicitar que recen por su madre, Soledad Aquino. A la joven se la ve recostada en una cama del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, abrazada a su mamá.

En dicho sanatorio, Aquino recibió un trasplante de hígado y ahora se encuentra a la espera de que su cuerpo responda favorablemente. Por lo tanto, “Lelé” pidió que “prendan una vela” por la recuperación de su madre.

“Recemos, todo sirve en este momento. Cadena de oración, todo, todo, lo necesita para seguir luchando. Dale, mamá, que vas a estar bien. Si pudiese darle mi energía, mi salud, mis órganos, mi sangre, juro que lo haría. Merecés ser muy feliz, mamá”, escribió Candelaria sobre la foto.

El conmovedor posteo de Lelé en sus redes Instagram

La exesposa de Marcelo Tinelli lleva más de dos meses internada y fue sometida a una cirugía de casi diez horas para recibir el trasplante que esperaba desde fines de marzo. Todo comenzó por una hemorragia estomacal que la llevó a permanecer en terapia intensiva; luego contrajo coronavirus y, posteriormente, fue trasplantada. En la actualidad, Aquino está en observación, con toda su familia acompañándola, desde sus hijas, Candelaria y Micaela, hasta su expareja, Marcelo Tinelli, quien le dedicó unas palabras en ShowMatch.

Aquino recibió un trasplante de hígado: “Fue un día bastante difícil para todos nosotros”

“Antes de arrancar el programa del día de hoy les quiero mandar un beso grande a mis dos hijas. Mi ex está atravesando un momento de salud muy difícil. Les quiero decir que ha logrado el trasplante que tanto esperaba. Está saliendo de un trasplante, con todo lo que eso significa”, contaba el conductor en su envío de El Trece.

Candelaria Tinelli aseguró que jamás soltará la mano de su madre en otro posteo de sus redes

“A Mica todo esto la agarró estando en Estados Unidos y está volviendo. Estuvimos toda la tarde, en un momento muy difícil como es trasplantar un órgano y que sea compatible con el cuerpo de la otra persona. Por suerte salió todo bien. Gracias a todos los médicos”, remarcó Tinelli y añadió: “Fue un día bastante difícil para todos nosotros, en un momento no sabíamos si el órgano venía o no, pero acá estoy. Y por todo eso, a este programa se lo quiero dedicar a mis dos hijas, Micha y Cande, y a Sole, que la está luchando como una guerrera, como siempre”, concluyó el conductor.

Por su parte, Micaela Tinelli prefiere no hacer declaraciones. “Mi mamá está bien, gracias. Y si no muestro cosas en mis redes o no hablo del tema es justamente porque las redes sociales no son la realidad”, posteó la empresaria en una ocasión en sus Stories de Instagram.

LA NACION