El día en que Brad Pitt frenó una pelea entre Scott Eastwood y Shia LaBeouf

Las cosas dentro del set de Corazones de Hierro, la película protagonizada por Brad Pitt, Scott Eastwood y Shia LaBeouf en el 2014, no siempre transcurrieron en paz. Según se supo en los últimos días, el protagonista de Troya se vio obligado a intervenir en una pelea entre sus compañeros de elenco para que las grabaciones continúen sin problemas.

Así lo reveló Eastwood, quien durante una entrevista realizada hace poco recordó el momento volátil que se vivió durante la filmación del drama centrado en la Segunda Guerra Mundial.

“ [LaBeouf] se enfadó conmigo y eso se terminó convirtiendo en una situación volátil entre ambos, en la que Brad Pitt tuvo que terminar metiéndose ”, le dijo Eastwood a Insider.

En la película, LaBeouf forma parte de la tripulación de un tanque de guerra dirigido por el personaje de Pitt, y en una de las escenas, el guion marcaba que Eastwood escupiera sobre ese tanque. Según contó el actor durante la nota, su compañero no era consciente de que eso tenía que suceder y terminó considerándolo como una falta de respeto.

“No creo que tu proceso como actor deba obstaculizar el trato que tenés con la gente en el set”, reflexionó el hijo de Clint Eastwood. El actor de 35 años también manifestó que siempre busca tener un espacio de trabajo libre de cualquier hostilidad.

“Siempre se debe tratar de mejorar la producción, no poner a la gente en una situación en la que el ambiente de trabajo se vuelve una m... o en donde terminás siendo grosero y poniendo a todos en un ambiente incómodo”, agregó.

En el 2014, Eastwood ya había hablado de este hecho. “Estaba en el medio de una escena con Brad Pitt, y estaba mascando tabaco”, recordó en ese momento. “A él [LaBeouf] no le gustó lo que estaba haciendo, así que me dijo que no podía estar escupiendo tabaco en su tanque y que lo limpiara. Le dije más o menos que se fuera a la m..., y Brad tuvo que interrumpirlo”, añadió.

Por aquel entonces, Pitt también recordó el incidente y admitió que él también estaba enfadado con Eastwood. “Estábamos conduciendo por la carretera, yo en una de las partes delanteras del tanque, Shia en la otra y Scott en la parte de atrás escupiendo [tabaco de mascar]”, explicó el actor. “De repente empiezo a enojarme, empiezo a calentarme, porque esa era nuestra casa y él le estaba faltando al respeto a nuestra casa, ¿sabés?”, expresó.

“Así que le dije, en la escena y con las cámaras rodando, ‘Vas a limpiar esa m...’. Shia lo ve, y tenés que entender que ya habíamos pasado por un severo campamento de entrenamiento y por muchas cosas en este tanque... lo ve y sintió lo mismo, que estaba faltando el respeto a nuestra casa. Así que Shia tuvo la misma reacción que yo y empezó a decir algunas palabras”, recordó.

Cuando las cámaras dejaron de grabar, Pitt se enteró que esa acción estaba escrita en el guion. “Él solo estaba haciendo lo que se le indicaba, así que al final fuimos nosotros los que nos pusimos en evidencia...”, culminó.

Este altercado entre Eastwood y LaBeouf no fue el único momento tenso en el set. David Ayer, el director del largometraje, hizo que las estrellas vivieran en el tanque durante un tiempo, lo que resultó ser una experiencia incómoda para todos. “Lo fue”, aseguró Pitt sobre esta vivencia a la que definió como “muy intensa”.

