Playa, sol y bikini: las fotos de Isabel Macedo luciendo su embarazo de seis meses

Alejada de los medios desde que decidió acompañar a su marido, el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey, Isabel Macedo suele compartir con sus miles de seguidores las instancias de su segundo embarazo desde su cuenta de Instagram. Allí, este sábado subió una serie de fotografías en la que se la ve junto a su hija Belita luciendo orgullosa su embarazo, enfundada en una bikini de color rojo, con lentes oscuros y su cabello, ahora castaño claro, cubierto por un sombrero.

La actriz no acompañó las imágenes con un texto alusivo -tal vez, porque consideró que no hacía falta- sino con tres corazones, uno por cada mujer de la familia.

Es que la nueva integrante también será mujer. La noticia la dio Macedo en la misma red social a mediados de diciembre, de una forma original: antes de realizar el anuncio, invitó a sus seguidores a participar de una encuesta para que arriesgaran si sería mujer o varón. La gran mayoría de los votantes, un 78%, vaticinó que sería un varón, mientras que solo el 22% indicó que podría ser una niña. Luego de conocer los resultados, Macedo grabó un video para generar suspenso, vestida con una prenda de color rosa.

Isabel Macedo reveló que espera una nena

“Con este color no les quiero dar ningún mensaje subliminal, ni nada... Me parece que ya está, que ya está para decir, porque estuve viendo los resultados”, comenzó diciendo frente a cámara. Y agregó: “Lo único que me pone tan contenta es que me dicen que me ven tan bien, tan bien, que seguro es varón: ‘Estás bárbara’. Qué alegría escuchar eso, por favor, tengo unas mañanas muy lindas, hice de todo, estoy tan feliz”, expresó. Y sosteniendo el tono enigmático, continuó: “Bueno, ya está. ¿Les digo? Capaz sí elegí entre todos los sweaters que tenía este rosa, quién sabe, para darles la noticia, por ahí sí”. Finalmente, decidió revelar si la audiencia había acertado o no con su elección en la votación: lo hizo republicando la imagen de la encuesta con un círculo rosa sobre la opción “mujer” y varios corazones en el mismo color .

La actriz realizó una encuesta en su cuenta de Instagram para conocer la opinión de sus seguidores.

Los rumores de un segundo embarazo comenzaron a sonar a principio de noviembre, pero ellos fueron cautos y guardaron silencio por varias semanas. Quien finalmente confirmó la noticia fue Urtubey, en una entrevista. “¿Otra vez padre en breve?”, quiso saber Paulo Vilouta, quien conversó un rato con el político por radio La Red (AM 910). “Exactamente, estamos muy entusiasmados y felices”, respondió, sin dar demasiados detalles.

Algunos de esos detalles llegarían con el correr de los meses, como la reacción de la primogénita de la actriz -Urtubey también es padre de Marcos, Lucas, Mateo y Juana, fruto de su matrimonio anterior con Ximena Saravia Toledo- al enterarse de que iba a tener una nueva hermanita. “Semana 18. Vamos. Y sigue creciendo”, escribió la actriz de Botineras debajo de la foto que compartió, también en su cuenta de Instagram, y donde se la ve junto a su hija en pijama y a punto de dormir. “Gracias Dios mío por dejarme volver a vivir la experiencia inolvidable de crear”, agregó en la misma publicación que también acompañó con emoticones con las manos alzadas y un corazón.

Allí, contó lo que hace su hija con su panza desde que supo de su embarazo. “La escucho a Belita hablando de cómo va a cuidar a su hermanita y me vuelvo loca de amor”, aseveró y finalizó el texto con varios “gracias”.

Isabel Macedo se mostró muy feliz con su panza de embarazada y su hija Belita hablándole Instagram

Macedo y Urtubey se casaron el 24 septiembre de 2016 en Salta, provincia en donde viven actualmente. Poco tiempo después ella quedó embarazada y el 7 de mayo del 2018 nació Isabel Urtubey. “Me despierto y todavía no puedo creer cómo está ella acá. ¿Entendés que tener un hijo es enamorarte de alguien enseguida? Belita fue soñada, creada y muy amada incluso antes de venir al mundo”, le contaba Macedo a la revista HOLA! tiempo atrás.

La artista y el exgobernador de Salta se conocieron a través de un grupo de amigos en común y su encuentro estuvo marcado por el destino. La ex Floricienta, frustrada por su poca suerte en el romance, le preguntó a Verónica Asad -conocida como “Pitty, la numeróloga”- cuando sería su turno. Con la seguridad de quien tiene el sexto sentido afilado, le aseguró que se acercaba un gran cambio en su vida y que el hombre en cuestión pertenecía al ambiente de la política. Al poco tiempo, Macedo conoció a Urtubey y la química entre los dos podía sentirse en el aire. Al año, ambos caminaban hacia el altar agarrados de la mano con fuerza.