El actor se animó a hablar de una de las cosas que más miedo le genera

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de mayo de 2019 • 17:37

Todos tenemos fobias, sin embargo, a veces tratamos de ocultarlas para no demostrar debilidad. En esta ocasión, Juan Minujín no tuvo problema de contar cuál es ese miedo irracional que tiene y que otros no logran entender.

"Le tengo miedo a las cucarachas. Pero fobia le tengo a las ratas, no puedo verlas ni en las películas", contó el actor durante una entrevista con Modo Sábado, el ciclo radial que se transmite por Radio Nacional AM 870. "Hemos tenido acá en casa y varios meses, unas ratas que no podíamos sacar y te diría que fue de las peores pesadillas que viví".

Este miedo no es algo que pueda controlar. "Si veo una rata me quedo subido a la mesa, le tengo pánico, fobia. Las cucarachas me dan asco pero la verdad, no tengo problema en liquidar a una. Después de tantos años de teatro me acostumbré, en los camarines está lleno de cucarachas chiquitas en todos lados".

El tema de las ratas en su casa, igualmente, fue algo que le preocupaba. "Aparentemente se había generado en el jardín una madriguera o peor, hicieron un agujero ahí y estaban adentro. Eso pasó cuando al lado los vecinos estaban construyendo, y ahí se llenó la cuadra", dijo.

"Varios vecinos tuvimos ese problema y adquirimos varias gatas. Y eso que yo soy alérgico, pero no quedó otra". Si bien ahora tiene varias mascotas, tuvo que tomar precauciones para no vivir con ataques de alergia. "Es tremendo, a mi cuarto no entran. Trato de ser cuidadoso porque me encantan los gatos y me encanta tenerlos encima, pero después lo padezco".