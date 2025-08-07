El difícil momento de Kelly Clarkson: murió su exmarido y padre de sus hijos, Brandon Blackstock

Kelly Clarkson está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida: su exesposo y padre de sus dos hijos menores, Brandon Blackstock, murió a los 48 años.

Kelly Clarkson solicitó el divorcio de Brandon Blackstock en junio de 2020, después de casi siete años de matrimonio (Crédito: Page Six)

“Con gran tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Brandon Blackstock”, declaró un representante de la familia del manager de artistas mediante un comunicado que fue publicado por People. “Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz, rodeado de su familia. Agradecemos sus pensamientos y oraciones, y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia en estos momentos tan difíciles”, asegura el texto.

El miércoles 6 de agosto, Clarkson reveló que Blackstock había estado enfermo y pospuso su residencia en Las Vegas para pasar tiempo con sus hijos, River, de 11 años, y Remington, de 9. “Aunque normalmente no suelo exponer mi vida privada, el año pasado el padre de mis hijos estuvo enfermo y, en este momento, necesito estar completamente presente para ellos”, escribió en un comunicado, disculpándose con los fans y expresando su agradecimiento por su “amabilidad y comprensión”.

Blackstock ya tenía dos hijos de un matrimonio anterior, Savannah y Seth, y se convirtió en abuelo en 2022 cuando su hija mayor dio a luz a un hijo, Lake.

El representante y la cantante se conocieron en un ensayo para los Premios de la Academia de Música Country en mayo de 2006, cuando él todavía estaba casado con su exesposa Melissa Ashworth. “Un tipo pasó por allí y todos se rieron. Dije: ‘Voy a terminar con él. Lo sé’”, declaró Clarkson en 2013.

Brandon Blackstock y Kelly Clarkson en enero de 2012 Kevin Mazur - Getty Images North America

Varios años después, se reencontraron en el Super Bowl y la predicción de la cantante parecía haberse vuelto realidad: se casaron en octubre de 2013, y dos años más tarde la artista inmortalizó su historia de amor con el tema “Piece By Piece”, que relataba lo bien que se sentía en su matrimonio.

Después de su boda, Blackstock, quien por ese entonces era manager de Blake Shelton, entre otras celebridades de la música, comenzó a hacerse cargo de la carrera de su esposa. “No habría contratado a Brandon como mi mánager si no hubiera visto de primera mano lo bueno que es y lo mucho que se preocupa por Blake”, declaró la estrella country a la revista Marie Claire, en 2018.

Y agregó: “Y al ver como la carrera de Blake ha despegado, habría contratado a Brandon de todas formas. Es realmente talentoso en lo que hace y su mente funciona de una manera completamente diferente”.

Kelly Clarkson y Brandon Blackstock se casaron en 2013, luego de dos años juntos (Crédito: Page Six)

La sociedad artística y conyugal, de todos modos, no duró mucho. Después de siete años de matrimonio, Clarkson anunció que había pedido el divorcio en junio de 2020. “Contamos con mucha ayuda de terapeutas y psicólogos infantiles porque queremos hacerlo bien”, explicó la cantante durante una entrevista con Extra. “Definitivamente quiero hacerlo bien. Todos estamos tristes y está bien estarlo”, señaló.

Kelly Clarkson y Brandon Blackstock son padres de River y Remington, de 5 (Crédito: PageSix)

Tres años más tarde, tras el complejo juicio de divorcio, Clakson indicó: “Creo que lo más difícil del divorcio, sobre todo cuando se hace público y la gente cree que lo sabe todo, es que no fue una decisión de la noche a la mañana. Quería que fuera hermoso. Quería que fuera increíble. Quería que fuera todo lo posible, y a veces eso simplemente no sucede”.