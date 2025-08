El director Francis Ford Coppola se encuentra hospitalizado en Roma

Francis Ford Coppola se encuentra internado desde este martes en un hospital de Roma, Italia, tras concurrir para someterse a una intervención quirúrgica programada y que se le descubriera una arritmia.

“El Sr. Coppola se sometió a una revisión programada con el aclamado Dr. Andrea Natale, su médico durante más de 30 años, y se encuentra descansando plácidamente”, le informó este martes a People una fuente cercana al director de 86 años. “Todo está bien y agradece la preocupación de todos”, agregó la fuente.

Horas más tarde, el director de El Padrino recurrió a sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores: “Da Dada (tal como me llaman mis hijos) está bien. Aproveché la oportunidad de, al estar en Roma, actualizar un procedimiento de fibrilación auricular que me hice hace 30 años con su inventor, el gran doctor italiano Andrea Natale. ¡Estoy bien!“. Figuras como Sharon Stone, Andy Garcia y Dakota Fanning celebraron las novedades en el posteo de Coppola.

Los medios de comunicación con sede en Roma informaron que el director de El Padrino y Apocalipsis Now fue hospitalizado el martes 5 de agosto. The Mirror afirmó, a su vez, que Coppola sufrió una arritmia cardíaca leve y fue puesto bajo observación. Según aquel medio, el realizador concurrió al hospital para someterse a una cirugía cardíaca programada, pero después de llegar, los profesionales médicos descubrieron su condición.

En los meses previos a su internación, el cineasta estuvo de gira en seis ciudades estadounidenses promocionando su última película, Megalópolis, de 2024. De hecho, su última aparición pública fue durante la proyección del film protagonizado por Adam Driver en el Tomorrow Theatre en Portland, Oregón, el domingo 3 de agosto.

El viernes 1 de agosto, se presentó en el Palacio de Bellas Artes de San Francisco. “Muchas gracias a @palaceoffinearts de San Francisco por permitir que Megalopolis sirva como foro sobre el futuro de la humanidad”, escribió días después en Instagram y compartió fotos del evento.

Según un informe de SFGATE, un portal de noticias de San Francisco, durante la charla abierta con el público tras la protección, el cineasta se refirió a la muerte de su esposa, la también cineasta y documentalista Eleanor, fallecida en abril de 2024, a los 87 años.

“Perdí a mi esposa hace un año, por estas fechas. Pero mi actitud ante la muerte siempre ha sido vivir mi vida de tal manera que, al acercarme a ella, no diga: ‘Ojalá hubiera hecho esto y aquello’. En cambio, me decía a mí mismo: ‘Tengo que hacerlo’. Pude ver a mi hija ganar un Oscar. Pude ver a mi padre ganar un Oscar", expresó.

Y continuó: “Voy a estar tan ocupado hablando de todo lo que tengo que hacer que, cuando muera, no me daré cuenta. Cuando muera, no me daré cuenta. ¿Sabes cómo se apaga el cepillo de dientes eléctrico cuando menos te lo esperas? Así es la muerte".

Eleanor y Coppola se casaron en 1963 y tuvieron tres hijos: Gian-Carlo- que murió en un accidente de navegación en 1986 cuando tenía 22 años-, Roman, de 60, y Sofia, de 54.

En julio, Coppola también estuvo presente en el Festival de Cine Magna Graecia en Italia, y realizó visitas a Nueva York, Nueva Jersey, Chicago, Texas y otras ciudades estadounidenses.

El director le dijo a Rolling Stone en agosto de 2024 que estaba “trabajando en dos proyectos potenciales” después de lanzar Megalopolis, un proyecto en el que invirtió unos 120 millones de dólares. De esos proyectos, dijo en aquel momento: “Uno es una película normal y corriente que me gustaría que alguien financiara y rodara en Inglaterra, porque no tengo muchos recuerdos con mi esposa allí. Adondequiera que voy, me acuerdo de ella todo el tiempo”.

“La otra -añadió- se llama Distant Vision, que narra la historia de tres generaciones de una familia italoamericana como la mía, pero novelada, durante las décadas en las que se inventó el fenómeno de la televisión. La financiaría con lo que recaude Megalópolis. Me gustaría volver a arriesgarme con eso".