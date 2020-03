El dolor de Alejandro Fantino y Julián Serrano, tras la muerte de sus mascotas

El actor y el periodista compartieron posteos para despedir a sus mascotas Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de marzo de 2020 • 12:38

Alejandro Fantino y Julián Serrano tuvieron una triste coincidencia: ambos sufrieron la muerte de sus mascotas recientemente. A través de sus redes sociales expresaron su dolor en sentidos posteos : el periodista despidió a su perro Willi, y el joven actor a su conejo León.

Alejandro Fantino

Fantino compartió dos imágenes de su perro y escribió tiernas palabras para homenajearlo: "Hoy se me fue de viaje otro de mis amigos de esta vida y este plano. Hoy se durmió mi compañero Willi. Me enseñó a saber sobreponerse a todo: había nacido con una patita que no podía doblar y sin embargo aprendió a desarrollar músculos en su otra pata para poder apoyarse y ser un perrito feliz con todo lo que le tocó vivir".

El periodista es un gran amante de los animales, y así lo demuestra en su Instagram cada vez que promueve distintas iniciativas de protección animalista. El conductor hizo hincapié en la fortaleza con la que su perro se sobrepuso a los obstáculos: "Un ser encantador, noble y compañero. Me enseñó que la vida pone escollos para poder sortearlos y que nada puede frenarte. Cuando nació le auguraban complicaciones para su día a día y se fue de viaje después de 14 años. ¡Te voy a extrañar amigo mío!".

Julián Serrano

Serrano también hizo un triste posteo sobre la partida de su conejo, y escribió un extenso desahogo: "León: Estoy destrozado. Nunca nadie me hizo llorar así. Yo que buscaba maestros para tratar de entender un poco más la vida, y vos, con tus dos kilitos y doscientos gramos me enseñaste más que todos juntos".

El joven actor y cantante compartió varias fotos y videos de sus momentos más tiernos con su mascota -donde también lo acompaña su novia, Malena Narvay -, y expresó su dolor: "Eras una bola de puro amor y ternura. Una cosita graciosa que saltaba por toda la casa llenándola de luz. Eras un personaje, parecías más un perro que un conejo, tenías hasta una canción favorita: "Take On Me" en versión acústica; con ese tema te acostabas y te quedabas dormido". Y concluyó: " Tuvimos un conejito solo un año, pero ahora tenemos un angelito para siempre . Te vamos a extrañar muchísimo, mi compañerito".