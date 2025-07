El dolor de Gimena Accardi tras la muerte de Mila Yankelevich

La inesperada y trágica muerte de Mila Yankelevich, hija de Sofía Reca y Tomás Yankelevich y nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, conmocionó al mundo del espectáculo. En medio del dolor que atraviesa la familia, muchas figuras del ambiente dedicaron emotivas palabras para acompañarlos. Entre ellas Gimena Accardi, quien contó que decidió estar presente a través de un mensaje por privado.

“Sí, mandé un mensajito a Cris y a Gustavo, extendiéndolo a toda la familia”, explicó la intérprete en diálogo con el programa Sálvese quien pueda (América TV). La artista reveló que fue su expareja, Nicolás Vázquez, quien le comunicó la noticia: “Me enteré ayer. Me llamó Nico para contarme. Él está en comunicación tanto con Cris como con Gustavo, obviamente. Y, en esas, acompañando desde donde uno puede. Uno no sabe ni qué decir en estos momentos”, expresó.

“Todo es dolor. Un desastre, una tragedia. No hay palabras”, lamentó Accardi, visiblemente afectada. En diálogo con el cronista, la actriz reflexionó sobre la importancia de contar con el apoyo del entorno en estos momentos difíciles, recordando la propia pérdida que sufrió en su caso durante su noviazgo con Vázquez tras la muerte de Santiago, hermano del actor, en 2016. “Ahora, es eso: agarrarse de esa pequeña luz de amor que empieza a brotar de todos lados, de gente que se acerca para ayudar en lo que se pueda. Y que pase el tiempo”, valoró.

La muerte de Mila Yankelevich, ocurrida a causa de un accidente náutico por el choque entre un velero y una barcaza en Miami, causó un profundo impacto tanto en Argentina como en Estados Unidos.

La noticia generó una ola de conmoción en las redes sociales, donde usuarios y famosos expresaron su tristeza y su apoyo a la familia y, especialmente, mensajes de amor y fortaleza a los padres de la pequeña, el productor Tomás Yankelevich y la actriz Sofía Reca, y a sus abuelos, Cris Morena y Gustavo Yankelevich, quienes quince años atrás vivieron la desgarradora pérdida de su hija, Romina Yan, fallecida en 2010.

Cris Morena viajó anoche con destino a Miami y tenía previsto arribar a la ciudad en la mañana de hoy para reunirse con su hijo Tomás en este difícil momento. Por su parte, Gustavo Yankelevich habría partido ayer desde Londres, donde se encontraba por cuestiones de trabajo, con igual destino.

El desgarrador mensaje de Nicolás Vázquez

Tras conocerse la trágica noticia de la muerte de Mila, Nicolás Vázquez compartió en las redes sociales un mensaje cargado de dolor para acompañar a la familia en este momento devastador.

A través de Instagram, el actor publicó dos historias, una con un emoji de corazón roto acompañado por el nombre de la niña y una segunda publicación con un extenso texto.

“Hay momentos que ningún corazón está preparado para atravesar. Situaciones que nos sacuden de raíz, que no tienen explicación, ni lógica, ni consuelo posible”, apuntó primero. “La partida de Mila es una de esas tragedias que duelen hasta el alma. Y más aún cuando la vida golpea por segunda vez a una misma familia. No hay por qué, no hay para qué. Solo el dolor y el amor latiendo al mismo tiempo. Hoy no hay respuestas, pero sí hay abrazos, oraciones, manos que se tienden y corazones que se unen. Porque aunque no seamos familia de sangre, lo que sentimos nos hermana”, continuó.

Nicolás Vázquez y Gustavo Yankelevich mantienen una estrecha relación personal y profesional desde hace años

En su mensaje, Vázquez también manifestó: “Pido a Dios que los abrace, que les dé la templanza y el consuelo que necesitan para seguir unidos, para seguir caminando. Creo y sé profundamente que quienes partieron siguen estando. De otra forma, en otra luz. Acompañando desde ese otro plano que no entendemos, pero sentimos”.

Finalmente, el actor dedicó unas palabras a los padres y abuelos de Mila: “Que cada pensamiento, cada rezo, cada energía de amor que llegue hasta ustedes, les recuerde que no están solos. Que hay una red invisible empujándolos con ternura y esperanza. Porque sí, el amor, de este lado o del otro, nunca deja de estar. Tomás, Sofía, Gus, Cris y familia: ¡los quiero mucho!”, escribió.