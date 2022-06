El dolor de Mónica Farro tras el fuerte accidente que sufrió en El Hotel de los Famosos y lo que dijo de los líderes del programa

Tras salir lesionada de El Hotel de los Famosos, Mónica Farro habló sobre su estado de salud y reveló que no fue un esguince lo que sufrió sino la rotura de dos ligamentos. En plena recuperación, la actriz contó cómo está atravesando estos días y opinó sobre sus compañeros de juego.

“Cuando salimos del hotel fuimos a hacer una radiografía, que ve partes de huesos nada más (no ve partes blandas) y parecía que era un esguince. Me enyesaron para que no me mueva, pero cuando llegué a mi casa y me hicieron una resonancia se vio que tenía dos ligamentos rotos”, comentó Farro este martes en Nosotros a la mañana.

Tras volver a ver al momento del accidente y revivir sus gritos de dolor, la vedette aseguró que ya lleva un tiempo largo de recuperación. “Tengo para un mes más. Grité porque sentí que me rompí y eran los ligamentos. Yo sentí dos crack. Es una recuperación de, mínimo, 65 días. Estoy con tres veces por semana de kinesiología, estoy todo el día con hielo. Ahora me puedo calzar y caminar relativamente normal, pero me duele. No me puedo subir a tacos, no puedo bailar, no puedo hacer mi vida”, reveló angustiada.

Mónica Farro debió ser asistida por un equipo médico en medio de un desafío (Foto: Captura de video)

Si bien parecía una de las más fuertes del reality por su preparación física y su afición al deporte, uno de los juegos le tendió una mala pasada al dejarla fuera de competencia a tan sólo 15 días de haber entrado al lujoso hotel. “Gané todos los juegos que hice. Ese día hacía mucho frio y me costó entrar en calor. Igual no sé si el pasto estaba medio en desnivel, porque hay muchos pozos”, recordó sobre qué pudo haberle ocasionado la lesión. Y enseguida reveló cómo fueron sus días en Cañuelas. “Yo me sentí muy bien ahí adentro. La pasé bárbaro, me faltó tiempo”, expresó quien enseguida aclaró que no tuvo problema con ninguno de los habitantes del resort. “Estuve 15 días, nada más, no llegué a tener problemas con nadie. Con el Chanchi hasta el último día no hablé, que me trajo chocolates. No tuve trato”, indicó sobre uno de los líderes del hotel.

Respecto a Martín Salwe, opinó: “Conmigo fue muy buena persona pero con el resto no. Ataca mucho. A Majo y a Silvina las atacó más de lo que se vio ahí. Conmigo fue copado, divertido, me hacía chistes de que me quería levantar”. En cuanto a Locho, el gran candidato para el público, destacó que fue “un amor de persona” y muy servicial. “Todos me decían que me iba a caer divino y que después me iba a empezar a fastidiar. Ese momento nunca llegó porque me fui antes”, concluyó quien no descarta volver a ingresar en alguna nueva temporada del reality.