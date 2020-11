Chino Maradona, dolido, con la muerte de su tío, Diego Maradona

Abatido, el Chino Maradona contó que la familia está viviendo una pesadilla con la inesperada muerte de Diego Maradona. "Lo miraba y deseaba que en un momento se despertara. Parecía que estaba durmiendo. Estoy muy dolido", contó en Nosotros a la mañana, en eltrece.

Sobrino de Diego Armando Maradona convivió con él en 2014: "Eso me deja muchos recuerdos del día a día, de prepararle un mate, el desayuno, lo que sea. Eso me queda para siempre en la memoria y mas allá de todo lo que me dio, me quedo con las cosas simples que le gustaban". Y luego relató que anoche estuvo con su primo Johnny, que fue el último que vio con vida a Diego: "Hablamos muy poco de lo que sucedió. Mi primo era de los más afectados porque estaba últimamente al lado de mi tío. Nos abrazamos fuerte, lloramos y más adelante habrá tiempo para hablar de todo lo que pasó ayer. Fue un balde de agua fría".

Desde hace algunos años el Chino se había distanciado de Diego: "La última vez que tuve contacto con mi tío fue en 2014. Pasaron muchos años. No voy a decir que me arrepiento porque era levantar el teléfono y hablar con él. Quizá fue una decisión mala en ese momento, pero fue decisión al fin, equivocada o no. Mi mujer siempre me dice que la vida es un segundo y no supe aprovecharlo. Estuve firme ahí, despidiéndolo, después de lo que me había pasado con mi abuelo no me iba a detener nada. Es una noticia que nos golpea muy fuerte, primero murió mi viejo y ahora mi tío. Es un año muy doloroso".

Mis primas, Dalma y Giannina, están destruidas. No hay consuelo. No hay palabras.

Contó además que se enteró de la muerte de Diego a través de su mujer porque él había salido a hacer unas compras: "Mi mujer me esperaba en la puerta, se puso a llorar y más o menos me explicó. Traté de mantener la calma y hablar con alguien que me dijera la verdad. Logré hablar con mi tía que me confirmó la noticia". Además contó que estuvo con Dalma y Giannina: "La relación está bien con ellas, más allá de algunas cuestiones que pasaron en su momento. Mis primas están destruidas. No hay consuelo. No hay palabras. Y mi vieja está devastada, tratamos de contenerla, de estar a su lado, de estar encima. Anoche estuvo descompuesta casi todo el tiempo. La está golpeando duro este año a mi vieja, esta desgastada".

