El doloroso momento que atraviesa James Van Der Beek junto a su familia

James Van Der Beek está atravesando un doloroso momento junto a su familia. En sus redes sociales, el actor reveló que su esposa, Kimberly Brook, sufrió un aborto espontáneo. La pareja estaba esperando a su sexto hijo y decidieron compartir la triste noticia con sus seguidores, agradeciéndoles por su contención y buenos deseos. "Devastado, en shock", escribió el actor.

"Así es como nos sentimos ahora mismo después de que el alma que pensábamos que sería bienvenida en nuestra familia en abril, tomó un atajo a lo que sea que esté más allá de esta vida", comienza narrando muy compungido Van Der Beek. Y agrega: "Pasamos por esto antes, pero nunca tan tarde en el embarazo -su esposa estaba de más de cuatro meses-, y nunca acompañado de una amenaza tan aterradora y horrible para @vanderkimberly y su bienestar".

En el mensaje el protagonista de Dawson's Creek continúa agradeciéndole a Dios que su mujer se esté recuperando en su casa y a sus amigos: "Gracias a todos nuestros amigos y compañeros de trabajo, que se presentaron tan bellamente durante este tiempo. Como muchos de ustedes dijeron, 'no hay palabras', y es cierto. Es por eso que en un momento como este es suficiente con saber que están ahí".

James Van Der Beek, su esposa y sus hijos: Olive, de 9 años, Joshua, de 7, Annabel Leah, de 5, Emily de 3, y Gwendolyn, de 16 meses Crédito: Instagram

Durante todo este año, Van Der Beek estuvo participando del reality Dancing with the stars y sorprendió a todos con su faceta de bailarín. Dado que el fin de semana se enteraron de la triste noticia, y el actor tenía que bailar el lunes en el certamen, había decidido no presentarse. Pero su esposa le rogó que bailara en nombre de toda la familia y así fue como el actor dejó el alma en la pista en la ronda de las semifinales y cuando terminó la coreografía no pudo contener las lágrimas de emoción.

Luego, tomó la palabra y dijo: "Nunca se sabe por qué suceden estas cosas, eso es lo que le vengo diciendo a mis hijos", y le dedicó unas palabras a su esposa: "Kimberly, te amo. Gracias por empujarme a esta pista de baile. ¡Gracias por todo lo que hacés! No sé cómo lo hacés. ¡Cinco niños! ¡Eres increíble!".

Un mes atrás la pareja anunciaba la noticia de la dulce espera, donde contaban que por primera vez habían salido felices del ultrasonido. En la publicación el actor revelaba que sufrieron tres abortos espontáneos anteriormente, y querían brindarle apoyo a quienes les haya sucedido: "La gente pocas veces habla de esto, prefieren mantenerlo en secreto. Nosotros queremos contárselos en un esfuerzo por eliminar cualquier estigma sin sentido en torno a esta experiencia. Nadie es responsable porque ocurra".