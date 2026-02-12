El emotivo adiós de Katie Holmes a James Van Der Beek, su compañero de Dawson’s Creek: “El viaje de un héroe”

Una triste noticia impactó de lleno a los fanáticos de la exitosa serie de fines de los noventa y principios de los dos mil, Dawson’s Creek. El miércoles 11 de febrero murió el actor James Van Der Beek, conocido por interpretar al personaje protagónico de Dawson Leery. En 2023 fue diagnosticado de un cáncer colorrectal en etapa 3. Luego de que se informara sobre su fallecimiento a través de su cuenta oficial de Instagram, rápidamente aparecieron sentidos mensajes de despedida tanto de sus fanáticos como de sus excompañeros de trabajo. Katie Holmes compartió una profunda y emotiva carta escrita de puño y letra para decirle adiós a su amigo e interés amoroso en la pantalla.

“Con mucho pesar, formé algunas palabras. Es mucho lo que hay que procesar. Estoy muy agradecida de haber podido compartir parte del camino de James. Es muy querido”, expresó Holmes en su cuenta de Instagram para despedir a su compañero de Dawson’s Creek. Asimismo, le dedicó unas líneas a Kimberly Van Der Beek, esposa del actor y madre de sus seis hijos: “Te queremos y siempre vamos a estar acá para vos y tus hermosos hijos”.

James Van Der Beek, el actor de Dawson’s Creek, falleció a los 48 años

Las palabras de la actriz que interpretó a Joey Potter en Dawson’s Creek estuvieron acompañadas por una carta escrita de puño y letra. “James, gracias. Compartir espacio con tu imaginación es sagrado: respirar el mismo aire en el mundo de la fantasía y confiar en que los corazones de cada uno están seguros en su expresión".

“Estos son algunos de los recuerdos, junto con risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor: aventuras de una juventud única”, continuó Holmes y mencionó las cosas que hacían de Van Der Beek una persona tan especial: su valentía, compasión, generosidad y fuerza. “Un aprecio por la vida y las acciones tomadas para vivirla con la integridad de que la vida es arte: crear un hermoso matrimonio, seis hijos amorosos. El viaje de un héroe”, agregó.

La emotiva despedida de Katie Holmes a James Van Der Beek (Foto: Instagram @katieholmes)

Holmes no intentó ocultar la profunda tristeza que le generó el fallecimiento de su amigo. Expresó que lamentaba su partida “con el corazón consciente de su ausencia y una profunda gratitud” por la marca que le dejó. Por último, les aseguró tanto a su esposa como a sus hijos que siempre van a acompañarlos, con “amor y compasión”.

El fallecimiento del actor fue confirmado durante la tarde del miércoles a través de su cuenta oficial de Instagram. “Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, expresaron.

El posteo de Instagram que confirmó el fallecimiento de James Van Der Beek (Fuente: Instagram/@vanderjames)

Tras la muerte del actor, su esposa compartió en sus redes el enlace de una campaña solidaria que creó su círculo íntimo en la plataforma GoFundMe con el fin de reunir fondos para ayudar económicamente tanto a ella como a sus hijos. En la descripción de la publicación, explicaron que los gastos médicos de James dejaron a la familia sin recursos. “Su generosidad ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños. Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas”, expresaron y dieron la posibilidad de donar desde 25 dólares hasta 20 mil. Hasta el momento llevan recaudado 1.2 millones de dólares.