La muerte de James Van Der Beek: cómo reconocer los síntomas del cáncer de colon, la enfermedad que tenía el actor

James Van Der Beek, el actor conocido por su papel protagónico en la serie estadounidense Dawson’s Creek, falleció el miércoles a los 48 años, a raíz de un cáncer de colon. El actor fue diagnosticado con la enfermedad en la segunda mitad de 2023, pero no reveló la noticia hasta noviembre de 2024.

En una entrevista con Business Insider, señaló que comenzó a experimentar cambios en sus deposiciones, un síntoma común del cáncer de colon. Tras hacerse una prueba de detección, descubrió que se encontraba en la etapa tres de la enfermedad, lo que significa que ya se había propagado a los ganglios linfáticos cercanos.

El cáncer colorrectal es una enfermedad que se desarrolla a partir de crecimientos en el revestimiento interno del colon y puede propagarse si no se trata, según la Clínica Cleveland. Los hombres son más proclives a desarrollar este tipo de cáncer que las mujeres. Y si bien es una enfermedad que afecta principalmente a los adultos mayores, expertos advierten que su incidencia está aumentando a nivel global en personas menores de 50 años.

Aunque se desconocen las razones exactas detrás de este incremento, la obesidad y una dieta poco saludable (compuesta mayoritariamente de carnes procesadas y escasa en fibras) pueden aumentar el riesgo. Por ello, es importante estar atento a nuestras deposiciones por si ocurre algún cambio. Compartimos a continuación una guía práctica para que aprendas a identificar sus síntomas.

¿Cómo podés detectar el cáncer de colon?

Hay tres señales principales a tener en cuenta:

Sangre en las heces sin un motivo aparente . Puede ser de color rojo brillante o rojo oscuro.

. Puede ser de color rojo brillante o rojo oscuro. Un cambio en la forma en la que defecás , como ir al baño con más frecuencia o que la materia fecal se vuelva más líquida o dura.

, como ir al baño con más frecuencia o que la materia fecal se vuelva más líquida o dura. Sentir dolor o hinchazón en la parte inferior del abdomen, cuando el vientre se siente lleno e hinchado.

También puede haber otros síntomas como:

Pérdida de peso.

Sentís que no vaciaste tu intestino correctamente después de defecar.

Sentís más cansancio o mareos de lo habitual.

Tener estos síntomas no significa necesariamente que sea cáncer de intestino, pero el consejo es consultar a un médico si los notas durante tres semanas o más y si no te sentís bien.

Cambios en la forma en la que defecas, como ir al baño con más frecuencia o que la materia fecal se vuelva más líquida o dura, puede ser un signo Getty Images

A veces, el cáncer colorrectal puede impedir que los desechos pasen por el intestino y esto puede causar una obstrucción, provocando dolor de estómago severo, estreñimiento y enfermedad. Necesitarás ver a tu médico o acudir a emergencias de inmediato en esas circunstancias.

¿Cómo reviso mis heces?

Fijate bien lo que sale cuando vas al baño y no te avergüences de hablar de ello. Deberías estar atento a la sangre en la materia fecal así como al sangrado del fondo. La sangre de color rojo brillante puede surgir de vasos sanguíneos inflamados (hemorroides) en el ano, pero también podría ser causada por cáncer colorrectal.

La sangre de color rojo oscuro o negro en las heces puede provenir del intestino o estómago y también podría ser preocupante. También podés notar un cambio en el hábito intestinal, como materia fecal menos sólida o defecar con más frecuencia de lo normal.

Cuanto antes se haga el diagnóstico, será más fácil de tratar Getty Images

La organización Bowel Cancer del Reino Unido recomienda llevar un diario de síntomas antes de visitar al médico para que no te olvides de nada en la cita. Los médicos están acostumbrados a ver a muchas personas con una variedad de problemas intestinales, así que infórmales de cualquier cambio o sangrado para que puedan averiguar la causa.

¿Qué causa el cáncer colorrectal?

Nadie está seguro exactamente de qué lo causa, pero hay algunas cosas que pueden hacer que sea más probable que se desarrolle:

Cuanto mayor sos, más probable es que el cáncer aparezca y en el intestino no es diferente: la mayoría de los casos son en adultos mayores de 50 años .

. Tener una dieta con mucha carne roja y carne procesada, como salchichas o tocino.

Fumar cigarrillos puede aumentar el riesgo de muchos tipos de cáncer.

Beber demasiado alcohol.

Tener sobrepeso u obesidad.

Tener antecedentes de pólipos en el intestino que pueden convertirse en tumores.

¿Se transmite de padres a hijos?

En la mayoría de los casos, el cáncer colorrectal no es hereditario, pero debés informar a tu médico si tienes familiares cercanos diagnosticados antes de los 50 años. Algunas afecciones genéticas, como el síndrome de Lynch, hacen que las personas tengan un riesgo mucho mayor de desarrollar cáncer de colon, pero también se pueden prevenir si los médicos conocen la afección.

¿Cómo reducir el riesgo?

Más de la mitad de los cánceres de intestino podrían prevenirse si las personas siguieran un estilo de vida más saludable, dicen los científicos. Eso significa hacer más ejercicio, comer más fibra y menos grasa, y beber de seis a ocho vasos de agua al día. Pero también significa acudir al médico con cualquier síntoma preocupante y someterse a estudios de detección de cáncer tan pronto como se ofrezcan.

En la mayoría de los casos, el cáncer colorrectal no es hereditario Getty Images

¿Cómo se diagnostica el cáncer de colon?

Puede ser a través de una colonoscopia, un procedimiento con una cámara dentro de un tubo largo para mirar dentro de todo el intestino, o una sigmoidoscopia flexible, que mira parte de él. Más del 90% de las personas diagnosticadas con cáncer colorrectal en su etapa más temprana sobrevivirán durante cinco años o más, en comparación con el 44% a las que se les diagnostica en la última etapa.

Las posibilidades de supervivencia se han más que duplicado en los últimos 40 años: más de la mitad de los pacientes ahora sobreviven 10 años o más, en comparación con uno de cada cinco en la década de 1970, según estadísticas de Reino Unido.

Si se diagnostica a tiempo, el cáncer de colon puede ser curable Getty Images

¿Qué tratamientos hay disponibles?

El cáncer colorrectal es curable, especialmente si se diagnostica a tiempo. Los tratamientos son cada vez más personalizados y los avances en las pruebas genéticas hacen que la atención se pueda adaptar a cada individuo. Este enfoque aún necesita ajustes, pero promete años adicionales de vida para las personas con cáncer.

¿Cuáles son las diferentes etapas del cáncer?