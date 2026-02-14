La muerte de James Van Der Beek y el gran gesto de Steven Spielberg

Durante los últimos días, numerosas figuras del cine y la televisión se mostraron notablemente impactadas ante la temprana muerte de James Van Der Beek, a sus 48 años. El actor dejó un enorme vacío en su familia, pero también en el recuerdo de muchos actores y actrices que trabajaron con él, o que lo conocieron durante sus años en Hollywood. Y en las últimas horas, fue el propio Steven Spielberg quien tuvo un profundo gesto con la familia del intérprete.

Steven Spielberg (AP Foto/Gregorio Borgia, archivo)

Debido a los costosos gastos que debió afrontar Van Der Beek durante su tratamiento, es que su muerte dejó a su familia en una delicada posición económica. Por ese motivo, su entorno impulsó una colecta en la web GoFundMe, con el objetivo de ayudar financieramente a su viuda, Kimberly, y a los seis hijos que tuvo con el intérprete. Y el público respondió con abrumadora solidaridad. En en las últimas horas trascendió que dicha recaudación ya superó los dos millones de dólares, y en esa iniciativa Spielberg decidió donar también una importante suma.

James van der Beek

En Dawson’s Creek, Van Der Beek interpretaba al mencionado Dawson, un adolescente que tenía una obsesión con el cine y cuyo máximo ídolo del rubro era Steven Spielberg. En esa ficción, el protagonista solía referenciar a las películas del director de Tiburón, y hasta tenía varios rincones de su habitación y hasta un armario, dedicado a la obra de ese realizador. Por ese motivo es que el propio Spielberg, aunque nunca conoció a Van Der Beek, se sintió movilizado y decidió aportar 25 mil dólares a la colecta de la familia del actor. En un mensaje grabado hace pocos meses, el realizador le comunicó en vida a James: “Dawson, lo lograste. Quizá algún día, yo tenga un clóset dedicado a Dawson”.

Luego de haber superado el objetivo de reunir el dinero, en la página de GoFundMe apareció un mensaje redactado por los amigos de la familia: “Les agradecemos desde el fondo de nuestro corazón, por responder ante James y su hermosa familia. Su amabilidad significa mucho más de lo que podemos expresar con palabras. En medio de este profundo dolor, el apoyo de ustedes fue una luz”.

El adiós de Katie Holmes

Katie Holmes compartió una profunda carta de despedida para James Van Der Beek

Ante la triste noticia de la muerte de James Van Der Beek, su coprotagonista en Dawson’s Creek, Katie Holmes, compartió una profunda y emotiva carta escrita de puño y letra para decirle adiós a su amigo e interés amoroso en la pantalla.

“Con mucho pesar, formé algunas palabras. Es mucho lo que hay que procesar. Estoy muy agradecida de haber podido compartir parte del camino de James. Es muy querido”, expresó Holmes en su cuenta de Instagram para despedir a su compañero de Dawson’s Creek. Asimismo, le dedicó unas líneas a Kimberly Van Der Beek, esposa del actor y madre de sus seis hijos: “Te queremos y siempre vamos a estar acá para vos y tus hermosos hijos”.

Las palabras de la actriz que interpretó a Joey Potter en Dawson’s Creek estuvieron acompañadas por una carta escrita de puño y letra. “James, gracias. Compartir espacio con tu imaginación es sagrado: respirar el mismo aire en el mundo de la fantasía y confiar en que los corazones de cada uno están seguros en su expresión”.

La emotiva despedida de Katie Holmes a James Van Der Beek (Foto: Instagram @katieholmes)

“Estos son algunos de los recuerdos, junto con risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor: aventuras de una juventud única”, continuó Holmes y mencionó las cosas que hacían de Van Der Beek una persona tan especial: su valentía, compasión, generosidad y fuerza. “Un aprecio por la vida y las acciones tomadas para vivirla con la integridad de que la vida es arte: crear un hermoso matrimonio, seis hijos amorosos. El viaje de un héroe”, agregó.

Holmes no intentó ocultar la profunda tristeza que le generó el fallecimiento de su amigo. Expresó que lamentaba su partida “con el corazón consciente de su ausencia y una profunda gratitud” por la marca que le dejó. Por último, les aseguró tanto a su esposa como a sus hijos que siempre van a acompañarlos, con “amor y compasión”.