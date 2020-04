El duro momento de Florencia Peña: murió su padre

El padre de la actriz luchaba contra el cáncer hace dos años

Florencia Peña vive un duro momento : según pudo saber LA NACION , hoy a las 3.30 de la madrugada murió su padre , tras dos años de luchar contra un cáncer .

Con una serie de fotos que van desde su juventud hasta algunas más actuales, la actriz homenajeó a su padre en su cuenta de Instagram, y acompañó a las imágenes con un sentido posteo. "Te vi pelear con tanta fuerza, te vi luchar con el cuerpo y con el alma contra una enfermedad que siempre te llevó la delantera, pero que te puso a prueba cada día. La vi a mami firme, con su amor indestructible, tomarte de la mano y acompañarte como una guerrera. Los vi juntos, siempre juntos avanzar a ciegas, pero con la certeza de que querías vivir", escribió.

"Te dieron 3 meses, y fueron 2 años. Nunca supe cuanto dolería perderte hasta hoy. Duele, mucho, duele, pero estoy tan llena de vos, tan llena de tus risas y tu locura, de tu amor incondicional. Me cuidaste siempre. Te alegrabas con mis logros y sufrías mis caídas, pero siempre me abrazaste. Siempre estuviste ahí para mi y para todxs. Te voy a extrañar, muchísimo, pero se que vivís en mí porque llevo tu sangre y tu fuerza", sigue el texto publicado por Peña.

"Quedate tranquilo que a mamá la vamos a cuidar siempre. Tan lindos eran juntos: 47 años compartiendo las aventuras más lindas. Disfrutaron la vida y se que fueron muy felices juntos. Fuiste un tipo duro pero frágil. Nos hacías reír. Eras gracioso, negrito, como dice mi hermana. Gracias eternas por tu amor. Te la bancaste como nadie, pero tu cuerpito ya estaba muy cansado. Volá, viejo, volá, hacia el lugar que más te guste, sin dolor. Mamá va estar bien. Ella es una leona, y de ésta también va a salir. Te amo para siempre. Ahora descansa en paz. 1945/ 2020. Nos veremos otra vez. Tus hijas, tu mujer, tus nietos y tus amigos", finaliza la publicación.

En octubre último, durante la gala del ritmo "homenaje" , Peña se emocionó hasta las lágrimas cuando vio bailar a Nicolás Occhiato y Florencia Jazmín Peña. La actriz confesó que le recordó el amor de sus padres: " Mis viejos están juntos hace 45 años . Mi papá no está bien , pero me hubiera encantado que pudieran haber llegado juntos a la edad que tienen ustedes [se refería a los abuelos de Occhiato] porque el amor que se tienen es enorme". En otra oportunidad, emocionada, había dado cuenta de la ardua batalla que llevaba adelante su papá: "Lo admiro por no rendirse".

Ver esta publicación en Instagram Hace exactamente un año le diagnosticaron a mi padre un cancer terminal. El siempre tan canchero y jovial, tan lleno de ganas de vivir y disfrutando la vida, de pronto peleando contra la muerte. Nos devastó . Lo acompañamos en su proceso de sanacion con todo nuestro amor. Lo único que queríamos era que no sufra. Y mi viejo la peleó. X que no quería irse todavía. X que mi madre, eterna luchadora lo lleno de esperanza. Y lo logro! Me emociona cada vez que recuerdo aquel día . X que hoy lo veo fuerte y mas vivo que nunca. Feliz en tu día guerrero. Estamos muy orgullosas de todo lo que la luchaste. Te amamos y te admiramos. Gracias x enseñarnos a nunca bajar los brazos. #julio&Belu&Flor #papa ?????? #hijas @mbelu81 Una publicación compartida de Florencia Peña (@flor_de_p) el 16 Jun, 2019 a las 11:06 PDT

En otra ocasión, cuando estuvo invitada en PH: Podemos Hablar, también contó que su función de teatro más emotiva fue durante el debut de Cabaret , porque Julio, su padre, fue a verla actuar. "Yo pensé que no iba a llegar a verme en el estreno. Y me temblaba todo como si fuese el primer día que me subía a un escenario. Fue mágico", expresó con lágrimas en los ojos.

El día que Florencia Peña se emocionó y contó la dura batalla de su padre en Showmatch - Fuente: eltrece 05:07

A pesar de que fueron contadas las veces que Peña habló públicamente de la lucha de su padre, en el Día del Padre le dedicó sentidas palabras en Instagram: "Hace exactamente un año le diagnosticaron un cáncer terminal. Él siempre tan canchero y jovial, tan lleno de ganas de vivir y disfrutando la vida, y de pronto peleando contra la muerte. Nos devastó ". Y agregó: "Lo acompañamos en su proceso de sanación con todo nuestro amor. Lo único que queríamos era que no sufra. Y él la peleó porque no quería irse todavía, y porque mi madre, eterna luchadora, lo llenó de esperanza. Feliz en tu día, guerrero. Estamos muy orgullosas de todo lo que la luchás".