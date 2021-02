El emocionante video de Karina Gao dando sus primeros pasos tras salir del coma

La cocinera Karina Gao compartió en su cuenta de Instagram un emotivo video en el que se la ve dando sus primeros pasos en una rutina de rehabilitación para tratar las secuelas que le dejó su grave cuadro de coronavirus.

Desde el hospital, la chef del programa de Telefe, Flor de equipo, filmó su caminata y, como siempre, aportó su cuota de humor al musicalizar el momento con el tema “Despacito”.

“Estos días estoy con poca conectividad porque me agarran ataques de ansiedad, angustia, felicidad repentina... Un cocktail de emociones con la hormona del bebé, se hizo un rejunte interesante”, escribió Gao al comienzo de su posteo. “Pero no les quiero dejar de compartir este primer paso que he dado hoy. Sí, ¡empezamos la rehabilitación muscular! El cuerpo tiene memoria y aunque se tome su tiempo para reponerse de a poco, ya vamos a estar como antes”, añadió, muy emocionada.

Los primeros pasos de Karina Gao tras el coma - Fuente: Instagram

Además, la cocinera aprovechó el texto para agradecer las muestras de cariño recibidas desde el momento en que fue internada. “Gracias infinitas a cada uno de ustedes por sus rezos, intenciones, buenas vibras... Si no hubiera sido por ustedes... Me atesoro todo esto en el corazón ¡Soy realmente muy afortunada de tenerlos! Pasito a pasito, ¡ya llegará el momento de bailar!”, añadió.

El viernes pasado, Gao había compartido otro video de sus mejorías luego de haber salido del coma farmacológico. En ese caso, el monitoreo que le practicaron para comprobar el buen estado de salud de su bebé. “Un saludito de bebu 3 a esta comunidad”, escribió Gao, quien también se comunicó vía WhatsApp con sus compañeros de Flor de equipo, emocionando a su conductora, Florencia Peña.

El momento en que a Karina Gao le hacían un monitoreo para saber cómo se encuentra su bebé

Karina Gao fue inducida en coma farmacológico a comienzos de febrero, luego de ser internada en terapia intensiva al contraer Covid-19. En el momento previo a la intervención médica en el Hospital Otamendi, la cocinera detalló lo que iba a sucederle. “Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”, pidió la influencer a sus seguidores.

“Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañaron durante estos cinco años, porque de casualidad esta semana cumplimos cinco años de Mon Petit”, dijo, en relación a su cuenta de Instagram. Tras 12 días de internación, finalmente Gao salió del coma y ahora muestra su favorable evolución.

LA NACION