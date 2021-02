Desde su internación, Karina Gao compartió el video del monitoreo a su bebé

Karina Gao, integrante del programa de televisión Flor de Equipo, ha logrado superar su cuadro agravado de coronavirus y presenta mejorías día tras día. La influencer, que está embarazada, continúa internada, pero ha salido del coma farmacológico e incluso ha vuelto a decir presente en las redes sociales.

A través de un emotivo video que compartió con sus seguidores en Instagram, la cocinera del equipo comandado por Florencia Peña por la pantalla de Telefe manifestó su felicidad ante el monitoreo que le practicaron ayer para comprobar el buen estado de salud de su bebé.

“Un saludito de bebu 3 a esta comunidad”, escribió Gao sobre las imágenes de su pancita en un video que musicalizó con el tema “Dreams”, de The Cranberries. La influencer también sorprendió a sus compañeros del programa al enviarles mensajes de WhatsApp para contarles de primera mano cómo se encuentra.

El momento en que a Karina Gao le hacían un monitoreo para saber cómo se encuentra su bebé

Florencia Peña confesó que lloró de felicidad cuando se enteró de la buena noticia de su mejoría. Durante la presentación del programa de este viernes, la conductora del ciclo dijo: “Queremos dar la mejor noticia de todas: Karina Gao salió del coma. Nos escribió. Nunca me pasó algo igual, no sé si a ustedes les pasaba pero todas las personas que me cruzaba me preguntaban por ella. Realmente, una fuerza y un cariño le han dado... Los que son religiosos han rezado mucho. Estamos muy felices de que nuestra compañera, por lo menos, en esta primera instancia esté fuera de peligro. Su bebé también. Obviamente, ella sigue internada”, afirmó.

Originalmente, la noticia de su mejoría la dieron a conocer sus allegados desde la cuenta oficial de Instagram de la cocinera. “Queremos compartir con ustedes que nos acompañaron con tanto amor en esta difícil situación que nos tocó pasar que Kari ¡ya salió del coma inducido! Ella y Bebu 3 se encuentran bien, descansando y reponiéndose para poder volver con todo ¡Gracias por tanto amor!”, informaron.

