Interpretó a Samara en la clásica película de terror La llamada y hoy luce irreconocible

En el 2002, se estrenó una de las películas de terror más exitosas en el género. Se trata de The Ring, La Llamada en Argentina, una de las historias que dejó a más de uno sin aliento en la pantalla grande y con muchos miedos a la hora de encender el televisor o atender el teléfono. A casi 20 años de su estreno, así está la actriz Daveigh Chase, que en el film se puso en la piel de Samara Morgan y ahora está irreconocible para los fanáticos.

Todo aquel que vio esta exitosa cinta y que es fanático del cine de terror recuerda la trama de esta historia: cualquier persona que veía la extraña grabación de la vida de Samara, recibía una llamada en la que solo se escuchaba “siete días” y morían a la semana a manos de esta aterradora niña de pelos largos.

Daveigh Chase se puso en el papel de Samara Morgan en La Llamada (Foto/Instagram: @daveighc)

Con tan solo 12 años, luego de darle voz a Lilo Pelekai en la película de Disney Lilo & Stitch, Daveigh se puso en la piel de Samara y se convirtió en uno de los grandes personajes del género. Gracias a este papel fue galardonada como la Mejor Villana en los premios MTV Movie Awards de 2003.

A lo largo de su carrera también fue protagonista de otros títulos como Donnie Darko (2001), Oliver Beene (2003-2004), Killer Crush (2015) y American Romance (2016), y del mismo modo, apareció en algunas series de televisión como Touched by an Angel, Charmed, ER, Family Law y The Practice.

En el 2017, se volvió a poner en la piel de Samara Morgan, pero para realizar un flashback en La llamada 3. Esta sería su última gran aparición en la pantalla grande.

La actriz ganó el premio a Mejor Villana en los premios MTV Movie Awards de 2003 por La Llamada (Foto/Instagram: @daveighc)

En su mejor momento, en los 2000, aprovechó su estrellato para incursionar en el modelaje. Daveigh posó para revistas como Teen Vogue, Nylon y Star, entre otras. Si bien continuó con esa faceta por un tiempo, tuvo que dejar de lado su carrera artística por cuestiones personales.

En los últimos años, Daveigh Chase protagonizó varios hechos conflictivos. El primero, cuando fue arrestada por la policía por manejar un automóvil robado, en 2017. El segundo sucedió ese mismo año, cuando quedó involucrada en la muerte de un hombre, aunque con el tiempo la investigación policial desestimó su participación en el hecho. No obstante, al año siguiente recibió cargos por posesión de sustancias ilegales.

Daveigh Chase comparte parte de sus pasiones en su cuenta personal de Instagram (Foto/Instagram: @daveighc)

Tras estar un tiempo desaparecida de las redes sociales, volvió a utilizar su cuenta en Instagram, bajo el usuario @daveighc, donde tiene más de 40 mil seguidores, probablemente, amantes de la famosa película de terror que la catapultó hacia el estrellato. En las fotos que compartió en el último tiempo, se la puede ver con un look totalmente distinto al que tenía en los 2000.

A través de esta red, la joven muestra gran parte de sus pasiones, como lo son viajar, tocar la batería y el piano, cuidar a sus mascotas y tomar fotografías, entre otras cosas.

A pesar de haber desaparecido de la gran pantalla, los fanáticos de La Llamada recuerdan a Daveigh Chase como una de las villanas más terroríficas de la historia del cine. Su pelo largo, su tez blanca y su manera de moverse quedarán para siempre en la memoria de muchos.

LA NACION