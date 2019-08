El emotivo homenaje a Tomás Bulat en una escuela de Virreyes

Con un tuit, Santiago Bulat dio a conocer el homenaje a su padre de la Escuela Nro. 17 de Virreyes

El economista y periodista, Tomas Bulat, murió a los 53 años la madrugada del 31 de enero de 2015 en un siniestro vial, alrededor de la 1.30, cuando el auto en el que se desplazaba chocó con un camión en la autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura de la localidad bonaerense de Ramallo. Bulat viajaba descansando en el asiento trasero de un Peugeot 408 cuando a la altura del kilómetro 195 de la ruta 9, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, el auto "impactó con la parte trasera de un camión" que se desplazaba en el mismo sentido.

Un de las frases características de quien fue parte de Radio 10 (AM 710), donde tuvo una importante popularidad, y las señales de noticias C5N y A24 entre 2013 y 2015 era: "Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud". Esa misma frase este domingo fue reflejada en un pizarrón en la escuela Nro 17, de la calle Pasteur al 2800, en Virreyes, San Fernando.

Bulat era Economista recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cursó posgrados en Londres y Río de Janeiro, fundó su propia consultora en 2003 y se convirtió en uno de los principales analistas de la realidad económica del país. Transitó estudios de televisión y radio y fue columnista en diversos diarios. Además, se desempeñó como asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, entre 2003 y 2005.

En el plano académico dictó clases en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Palermo, en el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) y en el Colegio Nacional de Buenos Aires.

La frase en ese pizarrón fue capturada en una foto, que dio a conocer su hijo mayor Santiago, quien sigue su legado: es Economista recibido en la UBA y tiene un master en Finanzas.

En diálogo con LA NACION, Santiago contó que la foto la sacó "el amigo de un amigo", y que ni él ni su padre Tomás fueron alumnos de esa escuela ubicada de la zona norte del Gran Buenos Aires.

"Sentí un orgullo enorme al ver la foto. Para mí como hijo la herida no cierra nunca, pero que el resto que no era tan cercano a él se siga acordando y lo tenga tan presente cuatro años después de su muerte, significa que dejó un legado enorme y que sus ideas trascendieron. Es mi ídolo", sentenció Santiago Bulat, quien actualmente también es el conductor de El Inversor, los sábados en canal Metro, y columnista de temas económicos en La Mañana de CNN, en CNN Radio Argentina AM 950.