El emotivo mensaje de aliento del Indio Solari para Willy Crook: “Bravo muchachito”

Tras conocerse el último parte médico del estado de Willy Crook, quien fue internado de urgencia el martes pasado luego de sufrir un ACV y actualmente se encuentra grave, pero estable, Carlos “Indio” Solari envió por redes sociales un mensaje de aliento al exsaxofonista de los Redonditos de Ricota.

“¡Bravo muchachito, daaaale, vamooos!”, escribió el cantante en un posteo que también incluyó una nostálgica imagen de ambos, que recuerda sus épocas al frente de la histórica banda del rock argentino.

Luego de sufrir el ACV, el músico de 55 años fue trasladado de una UTI, donde inicialmente fue ingresado, a una sala específica para la atención de este tipo de afecciones. La situación en la que se encontraba el martes era “coma farmacológico y respiración mecánica”, según informó su entorno en redes sociales.

Willy Crook tiene un largo recorrido en el rock argentino, en donde se destaca su participación en los primeros dos discos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Gulp! (1985) y Oktubre (1986).

A finales de los noventa se convirtió en uno de los principales referentes del funk y el soul en nuestro país. La prueba está en los once discos que grabó y publicó. Antes de su camino en solitario (donde encabezó Los Funky Torinos) colaboró con Sumo, Los Abuelos de la Nada, Riff, Charly García, Andrés Calamaro, Los Encargados, Virus, Manal y, en el ámbito internacional Lions in Love, Gotan Project, Los Toreros Muertos. También fue telonero de James Brown Band, David Bowie y de Echo & The Bunnymen.

Crook se reencontró luego de un tiempo con algunos de sus compañeros de Funky Torinos, combo integrado por prestigiosos músicos, con quienes se encontraba repasando los discos más importantes de su carrera, además de clásicos del rock, el soul y el funk.

