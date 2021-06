Dady Brieva habló sobre su estado de salud: “Me siento bien”

Dady Brieva habló ayer sobre su estado de salud y lo que le pasó. “Me siento bien”, dijo en su programa de radio en El Destape, horas después de que trascendiera que se encontraba internado por un sangrado intestinal aunque luego recibió el alta médica.

“Me sorprendí”

El humorista le contó a sus compañeros de micrófono y a sus oyentes lo que le sucedió y por qué fue necesario que estuviera internado unas horas en el sanatorio Anchorena, aunque ya aseguraba que se sentía mejor: “Me siento con mucho hambre y con muchas ganas de entrar a la cancha de nuevo”.

“Ayer salí a correr tranquilamente, llego a casa, voy al baño y voy a hacer lo segundo, con bastante sangre. Me sorprendí mucho, llamé a mi médico y no está para hacer un estudio normal por la pandemia y qué sé yo. Traté con dos sanatorios y estaban todos reventados y no había dónde ir. Me puse en campaña y conseguí una cama en el Anchorena, no tuvieron problema”, detalló.

Esta primera declaración de Brieva se dio cuando aún estaba internado, ya que quiso llevar tranquilidad a la gente: “Tuve que hacer una preparación para hacer unos estudios de video colonoscopia y endoscopia. Con drogas, con todo, todo anestesiado. Aún no estando 100% up para entretener a la gente me pareció bueno para mí sobre todo y para los oyentes, escucharnos y saber lo que me pasó de mano propia y que mañana [por hoy] ya voy a estar con ustedes”.

Sobre el motivo de volver tan pronto al trabajo sostuvo: “A mí hacer radio y trabajar me hace muy bien es como una especie de cura”.

Para terminar la charla y sin perder el humor, Brieva, de 64 años, hizo varias bromas con sus compañeros. Recordemos que Dady y también su mujer, Mariela Anchipi, tuvieron coronavirus en abril pasado. Sin embargo este tema intestinal no tiene nada que ver con el Covid-19.

