El emotivo mensaje de Mónica Farro a la familia de su exnovio Alejandro Larose

Debido a la cantidad de mjes que me llegan x todas las redes sociales desde Villa María Córdoba, personas que se acuerdan de momentos que pase en esa ciudad junto Alejandro Larosse les agradezco y le mando mis condolencias a su familia, un accidente tremendo a un hombre lleno de vida. Mi relación con el duro 1 año y su familia siempre fue hermosa conmigo, ojalá Dios los acompañe en esto tan tremendo. QEPD