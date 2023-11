escuchar

La noche del viernes cerró con varias parejas, que tuvieron la posibilidad de lucirse en a pista. De ese modo, se presentaron Mónica Farro, Coki Ramírez y Guido Záffora. Todos ellos lograron muy buenos puntajes, pero sin lugar a dudas, el momento de color de la velada, lo protagonizó la pantalla de fondo.

Mónica Farro presentó un número que no dejó indiferente al jurado. Como una vedette , ella bajó las escaleras al comienzo de la coreo, pero la pantalla de fondo sólo se abrió por la mitad, un error técnico que llamó la atención de los especialistas. Marcelo Tinelli le preguntó entonces a Fede Hoppe cómo era el mecanismo de la pantalla y él le respondió que era a “tracción humana”. Y en ese momento, la cámara mostró a los hombres que corren los paneles.

Con respecto al baile, Ángel de Brito apuntó: “Es como un ritmo nuevo, medio disco, medio vedette. Y salvo la pantalla, lo demás me encantó. Pero en el teatro también es así, la abren dos señores las puertas. A pesar del error seguiste adelante, no te desconcentró. Y subo un punto por el error de producción” (7). En segundo lugar, Carolina “Pampita” Ardohain agregó: “Este es un equipo de virtuosos. Se nota la pisada, la definición de los movimientos, tenés un partenaire que te revolea como si fueras una plumita, me gustó mucho lo que hicieron (voto secreto).

Al momento de evaluar, Moria Casán apuntó: “Creo que apareció Mónica Farro. En esta gala estás con otra actitud, con la mirada subida, hay que reencontrarse. Has recorrido un largo camino muchacha y esta vez pareció Farro, una mujer salvajemente bella. Ustedes hicieron una coreo fabulosa” (10). Por último, Marcelo Polino destacó: “Me gustó chicos, linda noche” (7).

Otra de las protagonistas de la noche fue Coki Ramírez. La cantante hizo una previa en la que reveló que está conociendo a alguien y le aseguró a Tinelli: “A mí me vendría bien un buen beso y hay oídos nuevos para decirles secretos”. Después de un canto en el que lució su voz, se entregó a un número muy bien ejecutado que los especialistas valoraron con entusiasmo.

En la votación, Ángel de Brito remarcó: “Por fin apareciste y por fin alguien que canta bien, me encantó. Coki, sos una gran artista, tu mejor gala para mí” (10). Por su parte, Pampita también la felicitó y expresó: “Cuidado con el torso, un poco más para arriba, esa tendencia a ir para abajo sigue estando. Me gustó” (voto secreto). A su turno, Moria Casan remarcó: “Estuvieron extraordinarios, pero me parece que a Coki el comienzo cantando le da un plus energético. Es tanto lo que amás tu garganta, que eso te lleva a mover el cuerpo de otra manera y A darte otra fuerza. Yo te diría que siempre cantes, internamente, ese es tu motor. Y me voy a poner de pie” (10). En el cierre, Polino concluyó: “Fue como una ensalada de emociones, pasó de todo, en un momento estabas pasada de alegría. Sé que estás contenta, me encanta que estés, que lo disfrutes” (7).

El encargado de cerrar la noche fue el periodista Guido Záffora, quien protagonizó un baile que también se ganó los aplausos de los especialistas. Después de ver su número, De Brito apuntó: “En varios equipos veo la evolución, y veo que vas evolucionando. Chicos, me gustó mucho, felicitaciones” (6). Pampita a su vez, también destacó: “Eligieron un temazo, pero yo esperaba un súper final y me quedó medio flojito, me imaginaba una cosa más de pose, se aflojó ahí para todo lo que venía viendo. Me pareció que le faltó algo para que sea la frutilla del postre” (voto secreto).

Al momento de tomar la palabra, Moria expresó: “Yo voy a hablar de lo que me parece que le pasa a Guido y a la niña. La performance estuvo buena pero él tiene demasiada exigencia para bailar todo lo que baila su compañera y eso no le permitió lucirse a él. Creo que tienen que calmarse con los trucos, y no estar tan preparados para el truco, porque él los va anticipando y queda una cosa descolorida, le faltó la elegancia, me quedó medio desdibujado” (7). Por último, Marcelo Polino aseguró: “Trabaja lindo el equipo pero no anticipen tanto lo que va a venir porque le quita un poco de onda, pero me gustó” (6).

