Cecilia "Caramelito" Carrizo participó de Quién quiere ser millonario para colaborar con su hermano.

La comunidad artística está conmovida ante la situación que atraviesa Martín Carrizo. El músico fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y para llevar a cabo un tratamiento en Estados Unidos, comenzó una campaña para recaudar dinero. Y Cecilia "Caramelito" Carrizo, su hermana, lucha por ayudarlo en este difícil momento. Por ese motivo, la animadora infantil se presentó en Quién quiere ser millonario, y allí compitió para recaudar dinero para su hermano, y también contar cómo se encuentra él ahora.

Luego de contestar exitosamente las preguntas iniciales, Santiago del Moro explicó la situación y Cecilia comentó: "Hace cuatro años a Martín le diagnosticaron ELA, y vos que lo conocés bien, sabés que él es una persona súper especial, con una energía única. Es una persona que da amor constantemente, que está para los demás siempre, él tiene un optimismo, una alegría, una forma de vivir y de pensar única, y realmente es especial. Del mismo modo en el que te estoy describiendo que es él, así se tomó este diagnóstico, él dice que lo escuchó pero no lo oyó, eso quiere decir que se lo dijeron y siguió su vida adelante como si nada pasara".

Muy atento al relato de Cecilia, Santiago le preguntó cuáles fueron los síntomas iniciales, y ella comentó: "Uno de los primeros síntomas tuvo que ver con que perdía algo de fuerza en una de sus manos, y ahí empezó a sentir que algo estaba pasando. Cuando él ya tiene este diagnostico, continúa su vida como si nada le hubieran dicho, haciendo todo. Pero al transcurrir el tiempo, esta. él la llama a su enfermedad Daniela, le estuvo avisando algunas cosas en su cuerpo y en sus limitaciones. Nada parecía pararlo, pero en algún momento muchas situaciones empezaron a frenarlo".

Más adelante, Cecilia contó el proceso en el que Martín enfrentó a esa dura enfermedad y comenzó a plantearse una solución gracias a una persona que llegó a su vida: "Él tuvo una fuerte convicción hasta que dejó de tenerla, y sintió que ya no podía más. Esto fue hace muy poco, hace cosa de dos meses y medio. Él cuenta que le pasó eso un día domingo, y sintió que ya no quería seguir. El martes siguiente, apareció en su vida una persona que se le acercó contándole que había sido diagnosticada con la misma enfermedad, prácticamente en el mismo tiempo. Y le dice que por favor haga un tratamiento que él había hecho, con el cual había revertido totalmente los síntomas de la enfermedad. El tratamiento se hace en Miami, y los primeros tres meses cuestan alrededor de cien mil dólares".

Cecilia contó que Martín recibió una primera tanda de inyecciones gracias a ese hombre, que se las envió desde Estados Unidos a través de su madre, y que la propia Caramelito se las comenzó a aplicar: "Yo voy todos los días a su casa y le doy las inyecciones, y hubo avances. Los músculos de Martín comenzaron a tomar volumen y tonicidad de manera impresionante. Son tres inyecciones en cada músculo. Por ahora no hay terapia física, pero cuando vaya allá sí va a hacer eso".

Acompañada de su marido y su familia, Cecilia siguió adelante respondiendo con éxito todas las preguntas, y haciendo momentáneamente a un lado el juego, se tomó un minuto para leer una carta escrita personalmente por Martín. Entre algunos de sus fragmentos, el texto decía: "Esta pesadilla que llevo todavía en mis hombros, se transformó en el minuto cero en una oportunidad, aún me falta un tramo por recorrer, pero la luz se ve más cerca, más brillante (.). Hace menos de una semana, luego de 26 aplicaciones alrededor de mis músculos, que me las da una enfermera de lujo, mi hermana Cecilia, la miro y le digo ´tenemos que continuar el tratamiento allá sí o sí´ (.). Y ahí visualicé con mucho entusiasmo que iba a ser posible, y me imaginé yo en el medio del pogo más grande del mundo y todos abrazándome. Y a la vez, todos abrazados entre todos. Y se transformaría en el abrazo más grande del mundo. Ese abrazo más grande del mundo hoy se transformó en una red solidaria".

Muy emocionados, Cecilia y Santiago se abrazaron entre lágrimas y continuaron con el juego que culminó cuando ella alcanzó la suma de trescientos mil pesos, una cantidad que se suma al dinero que ayudará a Martín a viajar para recibir el esperado tratamiento.