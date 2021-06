El enojo de Barby Silenzi con El Polaco: “Quedé tirada a un costado”

Nuevo round para la pareja de Barby Silenzi y El Polaco. Ni bien terminó la gala de imitaciones de La Academia y tras una fallida performance, donde el cantante interpretó a Marc Anthony, la bailarina estalló de furia cuando su pareja cantó en vivo “No me ames” junto a Julieta Nahir Calvo, caracterizada como Jennifer Lopez.

A un costado, Silenzi fue testigo de la ovación del jurado ante la interpretación de los participantes, primer hecho que le molestó ya que a ella no la dejaron imitar a JLo para este ritmo. Sin embargo, eso no fue lo único que la enojó. Al finalizar la canción, El Polaco se retiró del estudio junto a Calvo dejando plantada a Barby en la otra punta. Furiosa, la mediática estalló detrás de bambalinas: “No me gustó el número del final a mí. Quedar a un costado y después tener que volver sola no me gustó. Perdón mi amor, te amo pero quedé pintada al oleo”, disparó sin disimular su bronca ante las cámaras de Hay que ver.

Mientras El Polaco le explicaba que no había sido su intención nada de lo que ocurrió en el estudio, la bailarina continuó: “Vos cantando divino con otra tipa (que está todo bien con Juli, es hermosa) pero quedé como siempre, tirada a un costado”.

Luego, El Polaco se enfureció con el ciclo de elnueve, al que acusó de hacerlo quedar mal en cada nota. “¿Te digo lo que yo pienso? Me voy bien porque estoy aprendiendo, me estoy organizando y estoy entendiendo lo que es ‘La Academia’, que no es Bailando por un sueño. Me encanta que Barby se meta más en el equipo, estoy feliz con eso. Igual ustedes van a poner todo lo posible para que yo quede mal”, concluyó visiblemente enojado el cantante.

LA NACION