El enojo de Virginia Gallardo por la docu-serie sobre Ricardo Fort: “Si quieren que vaya por lo legal, lo voy a hacer”

La docu-serie sobre la vida de Ricardo Fort todavía no empezó a realizarse pero los problemas parecen multiplicarse. Cuando la convocaron, Virginia Gallardo escuchó y decidió no ser parte porque ahora tiene familia y su vida es otra, tal como argumentó. Y parecía que había quedado todo en claro.

Sin embargo, la panelista de Intrusos (América) debe seguir explicando por qué tomó esa determinación. La hija de Ricardo, Martita, dijo en sus redes sociales que estaba “decepcionada” por la decisión de Virginia y que no estaba de acuerdo pero lo aceptaba. “No voy a discutir con los nenes, son menores. Estoy con la familia de corazón, en los momentos importantes como el cumpleaños de 15. Le voy a hablar al entorno, que quiere hacerle creer a los chicos que no estoy por un tema económico. Lo mío no es por dinero, fin”, dijo Gallardo.

Irritada, la actriz pidió: “Hagan de esto algo lindo y no me pongan pero tampoco me extorsionen porque no me gusta. Me han mandado mensajes diciéndome que si hubiera estado hubiese podido elegir qué se mostraba y qué no y que como dije que no, ahora no tengo ese derecho. Como queriendo decir que iban a hacerme quedar mal. Tengo mi familia, ya me dijeron que no me necesitan, no me llamen entonces. Termina siendo algo oscuro, cosa que no le hubiese gustado a Ricardo. Me enoja porque tengo derecho a decir que no. Pasaron diez años y yo hice una carrera. Ser pareja de Ricardo no fue un negocio, menos para mí”.

Gallardo hizo referencia a un video que subió a sus redes sobre su relación con Fort y se emocionó. “Me parece injusta toda esta situación, estoy cansada, hice las cosas bien en vida de Ricardo, hemos mostrado todo en un reality que hicimos, me peleé con mi familia en ese momento porque no entendían, tuve buena relación con todos y seguimos en contacto. Sé quienes están detrás de esto y va más allá de los nenes. Esa relación me costó, sobre todo la exposición. Nada estuvo pactado, ni hubo plata, elegí estar con él, con todo lo lindo y lo no lindo. Viajábamos a Miami para ir a ver médicos, porque viví con Ricardo la primera operación de columna. Pero mostrábamos lo lindo”, detalla Virginia sin poder contener las lágrimas.

Y recuerda que vino a Buenos Aires gracias a un casting, para ser parte de “Bailando por un sueño”. “Nunca quise ser el centro de atención en nada. Sé que esa relación me dio visibilidad, pero no la busqué. Ni al velorio fui, porque me genera angustia, no esperé ese final pese a estar separados. Entiendo a Martita y que me quieran usar me parece injusto, me duele. Qué más de todo lo que mostramos puede salir. Se vio todo, no tengo miedo. Tengo mis derechos y si quieren que vaya por lo legal, lo voy a hacer”, sentenció.

LA NACION