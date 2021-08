Rocío Marengo mostró su enojo con Virginia Gallardo por no querer participar de la serie sobre Ricardo Fort

Virginia Gallardo contó que decidió no ser parte de la docu-serie sobre Ricardo Fort y dejó en claro sus razones. Rocío Marengo, pareja del hermano de Ricardo, Eduardo Fort dio su opinión sobre el tema: “Virginia fue importante en la vida de Ricardo y me da pena que no sea parte. No habla bien de ella. Uno tiene que ser agradecido, tener memoria y que no sea parte de algo lindo que se va a armar sobre Ricardo no está bueno”, dijo en Intrusos, el programa de América.

“Todos colaboramos en la serie, yo el otro día busqué fotos porque es algo que se vive con alegría, con emoción, porque son recuerdos que se revuelven”, agregó Marengo y reveló que a los Fort no les cayó nada bien la decisión de Gallardo. “A los chicos, Marta y Felipe, no les gusta que Virginia no esté. Ellos le han dado un lugar importante en su vida, con Ricardo ya fallecido, y no está bueno que lo devuelva de esta manera. Entiendo sus motivos pero los chicos salieron perjudicados”.

Virginia Gallardo recogió el guante y respondió rápidamente. ”Cuando hablé con el productor, Eddie Fitte, me dijo que es irrelevante que esté, que no cambiaba nada. Y lo mismo dijeron Marta y Felipe. No entiendo cuál es el problema entonces. Yo les mandé un mensaje privado a los chicos, con las explicaciones correspondientes, y no me contestaron. Los entiendo, pero soy adulta. Lamento las molestias personales pero seguiré estando para los chicos cuando me necesiten, sin cámaras”. Luego, Gallardo le habló directamente a Marengo: “¿Agradecida de qué tengo que estar? ¿Tener memoria de qué? Ninguno de los que van a hacer la serie fue contemporáneo mío, salvo los hijos, y no voy a discutir con ellos. Pasaron diez años, estoy en otra etapa”.

Recordemos que Virginia Gallardo fue pareja de Ricardo Fort cuando tenía 20 años. “A Ricardo le demostré todo en vida. Y jamás me quedé con nada. Devolví hasta el anillo de casamiento y nunca usé su tarjeta black. A Ricardo lo quise, lo quiero y lo voy a querer de por vida”, agregó. Por último, la modelo y panelista contó que está en todo su derecho no participar de la docu-serie y dejó en claro que no iba a recibir una retribución económica: “No me iban a pagar nada por la participación”, concluyó.

LA NACION