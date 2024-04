Virginia Gallardo sufrió un accidente con su moto y pasó un terrible momento: “Me duele toda la pierna”

Escuchar

El jueves 18 de abril, Virginia Gallardo se vio involucrada en un accidente de tránsito mientras iba rumbo a grabar Poco correctos (eltrece). Mientras conducía su moto, quedó envuelta en un choque con un automóvil particular y un taxi y terminó en el asfalto. Una vez en el programa dio detalles de lo sucedido. “Me duele toda la pierna”, afirmó.

Durante la emisión del programa que conducen Leandro ‘Chino’ Leunis y Joaquín ‘Pollo’ Álvarez, Estefanía Berardi contó, sin dar nombres, que una famosa tuvo un accidente en su moto. “Por suerte está bien, fuera de peligro. Tiene un dolor en el glúteo, casi que no se puede ni sentar”, expresó la panelista. Finalmente, reveló que la persona era Virginia Gallardo, que justamente forma parte del programa y estaba allí en ese preciso momento.

Acto seguido, ella explicó qué fue lo que le sucedió mientras se dirigía rumbo al canal en su moto. “Sé que es un accidente que ocurre generalmente, pero un auto me frenó a centímetros”, comenzó y enfatizó: “Venía bien y de repente frenó”.

“Él se bajó y se la agarró con el taxista de al lado. ‘Viste lo que me hiciste hacer!’, le decía y yo revolcada en el piso a todo esto. Por si alguien vio a una chica tirada con una moto en Libertador y Alvear, era yo”, señaló. En este sentido contó que se cayó al asfalto, aunque pudo levantarse rápido. En el programa también mostraron una imagen en la que se pudo ver que, tras el siniestro, la parte delantera de su moto blanca quedó rayada.

Virginia Gallardo se accidentó con su moto rumbo al canal (Foto: Captura de TV / eltrece)

“No me puedo sentar tanto. Me caí del lado derecho. Me duele toda la pierna, el glúteo”, precisó Gallardo. Al escucharla, el ‘Pollo’ Álvarez le preguntó si fue al médico, pero ella le dijo que, tras el accidente, se dirigió directo al canal. Incluso reveló que cuando el conductor del auto se disculpó y le preguntó cómo estaba, ella le dijo que bien, pero que debía irse porque llegaba tarde a trabajar. No obstante, reconoció que ya estaba adolorida en ese momento.

Así quedó la moto de Gallardo tras el siniestro (Foto: Captura de video / eltrece)

Virginia Gallardo aseguró que dentro de todo lo que pudo haber pasado, se trató de un accidente menor. “En un momento empezamos a pasar y lo llamo a mi marido y me dice que le pida el seguro. Cuando se lo pido, me dice ‘¡pero si vos me chocaste a mí!’”, rememoró. Más allá del mal momento remarcó que se encuentra bien.

