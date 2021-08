Rocío Marengo sigue su enfrentamiento con Virginia Gallardo por la serie de Ricardo Fort

Comenzó la filmación de El comandante, una docuserie de 11 capítulos que mostrará la excéntrica vida de Ricardo Fort, y estalló la polémica. Virginia Gallardo, la novia más emblemática del mediático, contó que pidió no ser parte de la producción y solicitó explícitamente que no se la mencionara, hecho que molestó a los hijos del millonario. Rocío Marengo, novia de Eduardo Fort y tía de los menores, salió al cruce de la bailarina y la tildó de “desagradecida”.

“Hice la conexión para que esto se lleve a cabo, pero tengo que cuidar mi imagen pública. No conozco a los productores, ni siquiera ellos conocieron a Ricardo y no sé qué van a contar. Les pregunté si cambiaba en algo que no estuviera, que no se me nombrara y me dijeron que no. No estoy en contra de la serie, al contrario, le deseo lo mejor. Me parece bárbaro y ojalá se muestre una parte linda de la vida de Ricardo”, expresó la modelo y panelista días atrás en Intrusos.

Martita y Felipe Fort se sintieron dolidos con esta decisión y por eso, su tía Rocío Marengo salió a contestarle a la rubia. Tras tildarla de “desagradecida”, este lunes volvió a hablar del tema en Nosotros a la mañana. “No es que me enojé, simplemente di mi opinión. Cuando tocás a un chiquito mío cercano, salgo con los tapones de punta. Me parece que los chicos después de la muerte de su papá le dieron un lugar muy importante por eso me dolió”, expresó desde el móvil.

“Sé que hay otras cuestiones de las que no me corresponde hacerme cargo y que los chicos están cuidados, tienen sus asesores, sus abogados. Yo hablé desde el cariño, no me gustó que Martita y Feli se sientan dolidos y los defendí como hubiera defendido al resto de mis sobrinos. Reaccioné porque los quiero y no me gustó que creyeran que podían confiar en ella y ella no estuvo”, agregó enojada.

Mientras aclaró que ella no está involucrada en la producción de la serie, sí confesó que está ayudando a los chicos desde el rol de tía. “No estoy metida en la serie, solo el otro día los ayudé a buscar unas fotos y nada más. Estoy presente como novia del tío, pero en esto no me he metido porque siento que no es mi rol. Yo no estuve con Ricardo, no compartí, ni soy de su entorno. Hay todo un equipo trabajando, productores”, advirtió.

En cuanto a cómo Martita y Felipe tomaron la noticia, reveló: “Sé que les dolió porque para el cumpleaños de 15 de Martita ella estuvo y para esto no, entonces cuentan para una cosa y para la otra no. Fue un disgusto que pasaron y como tía que los adora, reaccioné”.

Si bien la participante de “La Academia” aseguró que no tiene mala onda con Gallardo, la trató de “desagradecida” y “poco memoriosa”. “Está todo bien. Vir es una divina, pero bueno si él fue importante es su vida y ella en la de él (en referencia a Fort) y sus chicos hacen una serie para homenajearlo, yo estaría por ellos como estuvo en los 15. Me parece que ellos le dieron un lugar importante. Yo soy una mina que tiene memoria y agradecida, pero no todos nos manejamos de la misma manera”, remató.

