A raíz de la polémica por la tapa de Claudia Villafañe en la revista Caras de esta semana, Nazarena Vélez habló sobre su experiencia con otro medio cuando le inventaron un romance con Diego Maradona. Tras desmentir una vez más el rumor, la actriz recordó su relación de amistad con el exjugador y se enojó con Marcelo Polino por traer a colación el tema en Flor de equipo.

Mientras trataban el tema del enojo de Villafañe y sus hijas con la revista semanal por publicar una entrevista que nunca existió, Marcelo Polino recordó una situación similar que ocurrió con Nazarena Vélez y Diego Maradona. "Se conocieron una noche en un boliche de Belgrano, yo los presenté. Maradona me pidió que le presente a Naza, hablaron y después la empiezan a mostrar en varias revistas como la novia de Diego, que dio la vuelta al mundo", comentó el periodista este mediodía en el ciclo de Telefe.

Sin embargo, el recuerdo de Polino no le cayó del todo bien a la actriz. Seria y sin querer hablar del tema, Vélez disparó: "Hicieron la tapa de una revista (Paparazzi) con Photoshop. Nunca existió esa foto". Mientras ella decía esto, en la pantalla se veía una imagen de la tapa de la revista, en donde se la mostraba a ella junto al exfutbolista. Tras negarse a hablar del hecho, explicó: "Me pongo en el lugar de la familia y cuando alguien se sienta a hablar boludeces me da repudio. A mí me pasó que cuando perdí a Fabián (Rodríguez), tanta gente se sentó a hablar (...), inclusive cuando pasó lo de mi hermana. Entonces cuando lo veo me da rechazo".

Con respecto a la tapa de revista Caras, que muestra a Villafañe hablando de cómo quiere que sus nietos recuerden a Maradona, opinó: "Si vos no lo dijiste no está bueno porque parece que Claudia en el medio del duelo posó para hacer la tapa de Caras y no es así porque esa foto es vieja".

Sin embargo, Polino la volvió a llevar al terreno privado para que hable de su relación con Maradona. Si bien no negó haberlo conocido, la productora teatral desmintió todo tipo de romance con él. "No voy a negar que conocí a Diego, la conozco más a Dalma igual porque trabajé con ella. Más allá de la intención que él podía tener, no me importa ahora y hasta me parece una falta de respeto para la familia. Siento que en estos momentos aparecen todos a hablar y me parece una falta de respeto absoluta. Lo digo desde el dolor de haberlo vivido. Uno trata de tener empatía con el otro, hay que respetar el duelo", advirtió.

Estas palabras demostraron su incomodidad con el tema y también con el periodista por haber traído el pasado a escena después de tantos años. "Decí que yo te amo tanto a vos, si no te pegaría una patada (...) en vivo", lanzó, entre risas, pero enojada. Lejos de querer incomodar a su amiga, el panelista aclaró: "Yo estoy contando solo el 10 % de lo que sé. Ellos después tuvieron una relación muy amistosa. En los peores momentos de Naza, él se comunicó conmigo para saber cómo estaba. El cariño perduró a lo largo de los años".

Ante sus dichos, Vélez confirmó la información y para cerrar el tema, agregó: "Fue una relación de amistad que tuve durante un tiempo, pero hablar de una persona que no está, no tiene nada que ver".

