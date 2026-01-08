El inesperado romance del hijo de dos famosos y una ex Gran Hermano: amor, besos y fotos juntos

Gonzalo “Chyno” Agostini, hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, y Katia “La Tana”, ex participante de Gran Hermano, confirmaron este miércoles su romance durante una serie de transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales que no dejaron lugar a dudas.

Entre miradas cómplices, comentarios picantes y besos en cámara, ambos blanquearon un vínculo que sorprendió a sus seguidores y rápidamente se volvió tema de conversación.

La pareja de Chyno Agostini y La Tana

La confirmación surgió durante un stream en el canal de La Tana en la plataforma Kick, al que luego se sumó un vivo en TikTok. La pareja se mostró distendida, cercana y muy cómoda frente a los comentarios del público.

A lo largo del vivo, los comentarios destacaron de forma constante la química entre ambos. Lejos de esquivar las preguntas, la pareja leyó los mensajes en voz alta y respondió con humor y gestos de cercanía.

El Chyno Agostini a los besos con Katia "La Tana" de Gran Hermano @latana

Uno de los momentos con mayor repercusión tuvo lugar cuando los seguidores pidieron que el Chyno cantara. “Si canta me voy a enamorar”, lanzó ella entre risas, mientras él se acercaba y la miraba fijamente. “Ya se pone nerviosa cuando me acerco”, comentó el cantante para alimentar aún más el clima romántico que se instaló desde el inicio del vivo.

Las preguntas sobre si estaban o no en pareja se repitieron durante todo el stream. Ante la insistencia, ambos dejaron en claro que atravesaban un momento de fuerte enamoramiento. “Y es un poco impactante que nosotros estemos saliendo, corazón”, expresó él frente a la sorpresa generalizada. Ella coincidió y definió el vínculo como algo inesperado: “Esto es bastante random, pero hay que hacer lo que uno siente en el momento. Veo que la gente está bancando”.

A mitad de la transmisión, en los comentarios comenzaron a pedir un beso. Luego de algunos segundos de tensión y risas nerviosas, la pareja cumplió con el pedido y se besó en vivo, lo que desató una catarata de mensajes. Más adelante, cuando el número de espectadores aumentó, repitieron el gesto para despejar cualquier duda. El stream cerró con otro beso y la promesa de seguir compartiendo momentos con sus seguidores.

Chyno Agostini y Katia "La Tana" a los besos en stream

Historias, gestos y señales en redes

La confirmación no se limitó al vivo. Después de la transmisión, Chyno publicó una historia de Instagram tomándole la mano a una mujer y etiquetando a la ex Gran hermano, todo para dejar claro que se trataba de ella.

Chyno Agostini en sus historias de Instagram

Poco después, Katia “La Tana” subió una foto de ambos juntos, que él replicó con emojis de enamorado. También compartió distintos recortes del stream, muchos de ellos tomados de cuentas de fans, donde se los vio abrazados, cómplices y sonrientes.

Katia "La Tana" en sus historias de Instagram

Entre los contenidos que más llamaron la atención, se destacó una historia que ella publicó desde la cama, donde la pareja apareció abrazada en un momento íntimo y relajado.

Chyno Agostini en sus historias de Instagram @chinoagostinioficial

Además, durante el vivo bromearon sobre la diferencia de edad —casi diez años— y sobre la posible reacción de Nazarena Vélez ante la noticia. “Todavía no se enteró”, dijo ella. “Si se enteraba, ya me hubiera mandado mensaje”, respondió él.

“El shipp más raro e inesperado”, definió el propio Chyno, mientras que la exparticipante de Gran hermano fue tajante: “Somos recontra pareja”. Entre besos, risas y una exposición sin filtros, el romance quedó oficialmente blanqueado.