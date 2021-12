Los escándalos del año: infidelidades, peleas familiares, disparos, insultos y denuncias de maltrato

Este año, no hubo grandes peleas entre los miembros del jurado de ShowMatch ni agarradas épicas entre panelistas. La televisión mantuvo su tibieza como una constante, pero no por eso faltaron escándalos. Un confuso episodio policial, infidelidades que dividieron al país, cuestionadas visitas a la residencia de Olivos, insultos racistas, trifulcas familiares y denuncias por maltrato y abuso se convirtieron en los temas más comentados del año.

El Wanda Gate

Wanda Nara y la China Suárez: amores y escándalos de dos de las argentinas más famosas

Sabe, como pocos, manejar las redes sociales y medir el impacto de cada uno de sus movimientos. Con un enigmático mensaje, hizo que todas las miradas se posaran en ella: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, escribió en su cuenta de Instagram sobre un fondo negro y en letras blancas mientras dejaba de seguir a su marido, el futbolista Mauro Icardi y borraba algunas de las fotos que tenían juntos.

Si bien no había dado precisiones hasta ese momento de quién era la mujer a la que iba dirigido el mensaje, sus palabras eran casi idénticas a las que Pampita Ardohain utilizó para referirse a la China Suárez cuando estalló el escándalo del motorhome, la palta y la manta amarilla de Nepal. La confirmación la daría dos días después Yanina Latorre: “Wanda dejó a Mauro Icardi por los mensajes que encontró en Telegram. La China es parte de todo esto” , expresó la columnista. A partir de ese momento, la situación se volvió ingobernable: todo el país, incluidos los candidatos a las elecciones legislativas, opinaron sobre el tema en los medios.

Se revelaron los supuestos motivos por los que Mauro Icardi y Wanda Nara no asistieron a la gala de los premios del Balón de Oro Instagram Mauro Icardi

La China tardó en reaccionar. Recién separada del padre de sus dos hijos más pequeños, Benjamín Vicuña, se encontraba junto a ellos en España, filmando una película. Desde allí subió a las redes un extenso comunicado en el que aseguró no ser ella quien propició el acercamiento con el futbolista. Estratégicamente, Wanda eligió dar su versión de los hechos en un programa especial conducido por Susana Giménez, cuando ya la crisis con su marido había quedado atrás.

Wanda Nara y Susana Giménez, en París

En esa charla de amigas, en la que la conductora se mostró condescendiente, la exparticipante de “Patinando por un sueño” contó que la actriz de Casi Ángeles y el futbolista del PSG se encontraron en un hotel de París cuando ella estaba en Milán junto a su hermana Zaira. También confesó que llamó a Suárez para pedirle disculpas.

Horacio Cabak: “De eso no se habla”

Horacio Cabak y su expareja Verónica Soldato en 2013, durante un viaje familiar a Orlando, Estados Unidos Freddy Koh

El 26 de abril será para siempre una fecha recordada por Horacio Cabak. Todo comenzó en Los ángeles de la mañana, el programa de eltrece. “El escándalo fue anoche. Me lo está contando ella. Me mandó audios, capturas, mensajes; me contó toda la historia durante el programa. Encontró más de una infidelidad en un celular. Él le dijo: ‘mirá tal cosa’ y ella empezó a buscar y encontró conversaciones con mujeres”, comenzó detallando Ángel De Brito. Y cuando reveló la identidad de los involucrados, se desató un escándalo que, hasta que Wanda decidió recurrir sin filtro a sus redes sociales, se perfilaba como el más importante del año.

Horacio Cabak junto a su mujer, en la intimidad de su hogar Instagram: @horaciocabak

“Estoy destrozada. Hay audios pidiendo una habitación en un hotel para ir con una fotógrafa. Estoy abrumada, no me lo esperaba. No sé cómo voy a seguir. Son 27 años de pareja”, expresaba uno de los mensajes que De Brito leyó al aire. Los involucrados eran Cabak -recién repuesto de un fuerte cuadro de Covid-19 que lo tuvo 10 días internado- y su mujer, Verónica Soldato. En ese momento, el exmodelo formaba parte del variopinto staff de Polémica en el bar, pero a pesar de los continuos embates del conductor, Mariano Iúdica, y de sus compañeros, se negó a hablar allí sobre el tema. Incluso llegó a presentar un recurso de amparo en la Justicia para acallar a los medios. Sin embargo, él mismo rompería el silencio, pero no en su programa sino en PH: Podemos Hablar. Aquella actitud no fue bien vista ni por América ni por el productor de Polémica..., Gustavo Sofovich y terminó con su desvinculación del histórico ciclo.

Tras la cautelar, Mariano Iúdica estalló contra Horacio Cabak: “Te hacés el canchero” Captura de pantalla

“Con mi mujer resolví lo que tenía que resolver. Hablé con ella y con las personas a las que tenía que explicarles lo que había pasado. A las semanas estábamos nuevamente juntos” , contó el exmodelo en una entrevista radial, a mediados de noviembre.

El insulto racista de Adriana Aguirre a Anamá Ferreira

Anamá Ferreira y Adriana Aguirre llegaron a un acuerdo

Un tenso momento se vivió durante lo que debía ser una jornada de diversión en el programa Está en tus manos (El Nueve) a fines de septiembre. Y es que, durante uno de los desafíos de famosos, Adriana Aguirre insultó sin filtro a Anamá Ferreira y la exmodelo abandonó el estudio.

La situación sucedió luego de que Aguirre se refiriera una y otra vez al accidente que sufrió meses antes al caer del escenario y que le dejó gravísimas secuelas. Cuando Ferreira la interrumpió para pedirle que empezara a jugar, la exvedette estalló: “Dejame hablar, mono”, expresó de manera despectiva y enérgica. En ese instante, la conductora, Edith Hermida, la miró para avisarle que después iba a poder explayarse en el tema, pero que tenían que hacer una publicidad. Después de la tanda, Anamá ya no se encontraba en el estudio.

El insulto racista de Adriana Aguirre a Anamá Ferreira (YouTube: El Nueve Argentina)

“Tendría que hacerle un juicio para que aprenda, pero no lo hago porque nadie da respuesta. Debería hacerlo para que la obliguen a realizar trabajo comunitario. Ella me hizo mucho daño en mi corazón, ahora ya está”, le contó Ferreira a LA NACION.

El ataque a Florencia Peña por su visita a Olivos

Florencia Peña Captura de pantalla

Apenas un tiempo antes de que saliera a la luz la foto del festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en la residencia presidencial de Olivos, comenzó a circular el listado de personalidades que se había reunido con el presidente Alberto Fernández durante el primer tramo de la pandemia. En aquel tiempo, en el que regían las medidas más restrictivas, varios famosos pasaron por la residencia. Uno de ellos fue Florencia Peña, que por esa razón fue atacada sin piedad en las redes.

“En mayo del año pasado acababa de morir mi papá hacía 20 días, yo tenía permiso de cuidado de mi madre que quedó viuda, además de un permiso de medios que tenía porque estaba generando un programa con otro canal. En mayo nuestra actividad (actuación, teatro, cantantes) estaba muerta, sin permiso para poder trabajar. Con muchos compañeros empezamos a pensar qué hacer y algunos le pusimos el cuerpo”, comenzó su descargo la actriz en su programa Flor de equipo.

“A mí se me ocurrió escribirle al Presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar con todo lo que estaba pasando. Previo a eso habían estado con él muchos productores muy importantes del medio, como también representantes de gremios de todos los trabajadores, porque otra cosa que quiero decir es que dejemos de pensar que todos los actores son gente millonaria; somos laburantes como cualquiera. En ese momento, se me ocurrió ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución”.

“ ¿Por qué con los hombres no se la agarraron, por qué conmigo? ¿Por qué tratan así a las mujeres? ¿Por qué somos ‘gatos’? ¿Por qué esta misoginia que hace 6 días nos bancamos las mujeres que fuimos a la quinta de Olivos cada una por alguna razón? ¿Por qué con los hombres no, por qué tengo que salir a aclarar esto? Fue brutal el ataque, de una misoginia espantosa. Me parece que no tengo que demostrarle nada a nadie ”, señaló casi entre lágrimas.

El furioso descargo de Florencia Peña, tras las críticas por sus visitas a Olivos

Uno de los tuiteros que había relacionado su visita con un “escándalo sexual” fue el diputado Fernando Iglesias. “Para mi la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie”, rezaba uno de sus mensajes. Frente a esta situación, un grupo de legisladores del Frente de Todos presentó un pedido para expulsarlo de la Cámara Baja “por la violencia misógina y machista, verbal y psicológica que ejerce sistemáticamente contra las mujeres”.

Denuncias contra Antonio Laje

Antonio Laje, Fio Vitelli, Sofía Macaggi y María Belén Ludueña

El 29 de noviembre, María Belén Ludueña no pudo contener las lágrimas durante su despedida de los programas en los que se desempeñaba con Antonio Laje, Buenos días América y Buenos días América Extra (A24 y América TV). “Estoy muy sensible y quiero agradecerles a todos. Son sensaciones encontradas”, alcanzó a decir, pero fue interrumpida por Laje. “Belén se va de vacaciones anticipadas. En el canal le pidieron que las adelantara, hay muchos cambios en el canal”, aseguró.

Aquel episodio, que dejó más dudas que certezas, despertó una catarata de testimonios de excompañeras del periodista en las redes socialas acusándolo de maltrato y acoso. Una de las primeras fue la nutricionista Fiorella Vitelli y más tarde sumó su voz Maite Pistiner. Con el correr de las horas se sumarían Eugenia Morea y Sandra Igelka. También hubo otras voces que eligieron hacer sucintos comentarios en redes sociales como Alexis Puig, quien se limitó a replicar un tuit y escribir la palabra “psicópata”.

El conductor, entonces, se vio obligado a hacer un descargo en su programa: “Obviamente que tengo un humor a veces de perro y cuando las cosas salen mal me enojo, ¡claro que sí! Porque quiero que salga todo perfecto porque del otro lado están ustedes y ustedes merecen que todo esté bien... y si se corta un audio, si sale mal un graph, sí me enojo. Y ni siquiera lo oculto porque a veces me enojo y ustedes se dan cuenta de que estoy enojado. Pero yo me enojo desde lo laboral, no me enojo desde lo personal”.

El llanto de Laje tras responder las acusaciones de maltrato

“Evidentemente las cosas cambian y a veces uno no cambia con el ritmo que tiene que cambiar y yo no tengo ningún problema en pedir disculpas si alguien se sintió maltratado. Lo único que quiero dejar en claro es que acá no hay maltrato, yo exijo, quiero que las cosas salgan bien, es lo único que me preocupa porque además es así como se forman los mejores profesionales”. Y sumó: “Buenos días América es una experiencia increíble pero no todos tienen por qué soportar la tensión de las 4 horas ni por qué gustarle. Esto es el trabajo, esta es la televisión, es exigencia... Sí, yo soy exigente. ¿Tengo mal humor? Sí, muchas veces tengo mal humor. Vengo cansado, son muchas horas de aire, me levanto muy temprano, pero de ninguna manera está en mí maltratar”, agregó.

El pedido de disculpas de Laje en A24

Tras las acusaciones mediáticas, Liliana Parodi dejó la gerencia de programación de América, tras tres décadas en el cargo. Sin embargo, en diálogo con LA NACION Daniel Vila aseguró que los dos hechos no están vinculados: “Con Liliana venimos hablando hace más de un mes. Se fue porque hay etapas que se cumplen, ciclos que terminan”, aseguró el presidente del Grupo América.

Fabián Gianola, acusado de abuso sexual

La locutora Viviana Aguire, compañera del actor en el ciclo radial Estamos de vuelta lo acusó de haberla acosado sexualmente

El viernes 17 de diciembre Fabián Gianola se negó a declarar en la causa en la que se lo acusa de abuso sexual con acceso carnal por Fernanda Meneses y de abuso sexual por Viviana Aguirre. Las primeras denuncias al actor son de Meneses y datan de octubre de 2018, pero los hechos sucedieron mucho antes. Según relata la actriz en la causa, ella se encontraba “vulnerable emocionalmente” porque estaba separándose. El primer hecho sucedió, siempre según Meneses, en el 2011, cuando ambos participaban de la comedia de eltrece Los únicos. Fabián Gianola fue a su casa y ella le comentó que estaba angustiada y se dejó abrazar, creyendo que intentaba contenerla. Luego, él la habría tirado sobre la cama y, a pesar de la negativa de Meneses, habría seguido con su intención de tener relaciones con ella.

El segundo episodio sucedió años después, en septiembre de 2016 y en Canal 9, donde Gianola conducía Hoy ganás vos y Meneses participaba de un sketch. En un momento, él le habría levantado la pollera y procedido a tocarle partes íntimas. Un año después, y en el mismo programa, supuestamente la actriz vivió una situación parecida y esta vez delante de quien por entonces era su pareja, Marcelo Del Polito. Siempre según Meneses, esos hechos se sucedieron otras veces hasta que en 2017, cuando él supuestamente intentó violarla nuevamente y ante la aparición de otra persona, Gianola expresó: “Mi amor, las oportunidades se dan una sola vez en la vida... el tren pasó”. Días después, Meneses fue desvinculada del programa sin recibir los motivos de por qué se tomaba dicha medida.

El descargo de Fabián Gianola

En tanto, la locutora Viviana Aguirre dijo haber sufrido varios hechos de abuso durante 2019, cuando compartía con Fabián Gianola el programa Estamos de vuelta, en Radio Colonia. Según Aguirre, el actor la besó en la boca sin su consentimiento y al terminar el ciclo ese día ella le advirtió: “no creas que soy una ‘trola’ porque soy tu compañera de trabajo”, señaló Aguirre, a lo que Gianola respondió: “Soy cariñoso, acostumbrate. Yo soy así”. Pocos días después él habría tocado sus partes íntimas sin su consentimiento. Si bien esta es la primera causa judicial que enfrenta el actor, anteriormente varias compañeras de elenco salieron a contar sus malas experiencias con él, entre ellas Mercedes Funes, la actual primera dama Fabiola Yáñez, Celina Rucci, Andrea Ghidone y Natacha Jaitt.

Chano, al borde de la muerte

Horas después de recibir el alta médica, Chano señaló: “Tengo que ponerme en primer lugar” Captura de pantalla

Alarmada por el estado en el que se encontraba su hijo, Marina, la madre de Chano Moreno Charpentier, pidió ayuda médica. Cuando la ambulancia llegó al barrio cerrado de Exaltación de la Cruz en el que vive el cantante, quisieron trasladarlo, pero él se negó y comenzó a mostrar signos de comportamiento agresivo. Como consecuencia, debió intervenir la policía. Cuando Chano intentó atacar a un efectivo abalanzándose contra él con un cuchillo, recibió un disparo en el abdomen y debió ser trasladado al sanatorio Otamendi, donde fue intervenido de urgencia.

Allí, le extirparon parte del páncreas, el bazo y el riñón izquierdo, y le suturaron una perforación del colon. Su cuadro era crítico, pero poco a poco pudo salir adelante. Tras 18 días de internación, finalmente fue dado de alta.

“Queridos amigos, soy Chano desde el hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente”, comenzó diciendo el artista en un video que compartió en las redes sociales. “Esta no es una manifestación caprichosa, sino que yo tengo que ponerme en primer lugar y tengo que curar mi adicción a las drogas, así que me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento. Necesito muchísimo respeto, no solo por mí sino por los compañeros que necesitan del silencio para poder seguir con el tratamiento de su enfermedad de adicción”, señaló. Desde allí fue trasladado a su nuevo destino: una clínica de rehabilitación en Boulogne.

Chano Moreno Charpentier

Finalmente, el músico siguió con su recuperación y volvió a los escenarios a principios de noviembre. “Imagínense que estoy un poco nervioso con esta situación. Lo primero que quiero es pedirles perdón, a todos, a mi familia… Les prometo que voy a cambiar, amigos”, expresó en el primero de los tres shows que brindó en el Luna Park.

Los Lescano: asuntos de familia

Romina Lescano denunció a su hermano por maltrato y se alejó de la banda Instagram

Romina Lescano denunció “maltratos” por parte de su hermano Pablo y decidió dar un paso al costado de Damas Gratis. La histórica corista de la banda arremetió contra el cantante en las redes sociales y contó los motivos que la llevaron a abandonar el grupo de cumbia. “Lastimosamente, hoy quedé desvinculada de la banda Damas Gratis”, anunció la cantante en Instagram. “Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años. Me quedo con un buen recuerdo. ¡Los voy a extrañar!”, manifestó.

Pablo Lescano y Romina Lescano

Después, la corista enumeró las frases más hirientes que utilizaba su hermano para dirigirse a ella y la llevaron a abandonar la banda. “Hace 23 años [vengo] aguantándote porque sos mi hermana”, “No te soporto más” , “No vengas más”, “Sos un dolor de hue… Y, encima, no sabes cantar”, “Devolveme los dos millones que perdiste”, reveló en una de sus Stories de Instagram. Además, dejó entrever que la situación viene de larga data. “Ni una humillación más. No me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor” , arremetió la corista.