El calvario de Silvina Luna llega a Netflix: el desgarrador trailer con imágenes inéditas y su propia voz

Pasaron dos años de su muerte y su historia sigue dando de qué hablar. Este jueves, Netflix dio a conocer el primer trailer de Perfecta: la voz de Silvina Luna, el documental en el que a través de la voz de la propia modelo y actriz y de sus seres más cercanos se intentará dar luz sobre el derrotero que debió atravesar después de caer en manos del médico Aníbal Lotocki.

El estreno de la serie documental está previsto para mediados de 2027, pero en estas primeras imágenes queda en claro el tono y el motivo de la realización: el relato en primera persona de los momentos más felices y también de los más duros que debió atravesar Luna en los últimos años, debido a las constantes complicaciones en su estado de salud.

“Me agarró una cosa. No podía hablar, mirá, lo recuerdo ahora... Porque Silvi grabó sus propias imágenes. No les puedo explicar, habla Ezequiel, su hermano, hablan sus amigas”, adelantó Laura Ubfal en su ciclo de streaming, La linterna. Y agregó: “Me emocioné hasta las lágrimas, era un ser único, divino”.

Según explicó la periodista de espectáculos, el título de la docuserie no es azaroso. “Tiene que ver con ese deseo de ser perfecta, que le costó la vida”, reflexionó.

Silvina Luna

En febrero, en Sálvese quien pueda (SQP), el ciclo que se emite por América TV, adelantaron que la producción reuniría relatos exclusivos y aspectos desconocidos de su historia, con imágenes especialmente sensibles que exponen momentos de su vida privada y prometen una mirada distinta y profunda.

Durante el programa, Pía Shaw remarcó que se trata de un proyecto que respeta una voluntad expresa de la actriz. “Era el deseo de Silvina Luna en vida y por supuesto que quedó mucho material. Tuve la oportunidad de poder leer, además, acá lo tengo en mis manos, todo el trabajo que hizo el cuerpo médico forense. Si vos supieras los últimos diez años de Silvina lo que fueron... También se va a ver en este docu donde hablan periodistas, el fiscal de la causa y Fernando Burlando. Es una docuserie donde la vas a ver con el material que ella dejó grabado, que quería que se viera, con amigos. También hay testimonios de pacientes de Lotocki”, explicó.

Material inédito

Ezequiel Luna junto a su famosa hermana (Fuente: ARCHIVO)

Uno de los aspectos más sensibles de la producción tiene que ver con la decisión personal de la actriz de dejar mensajes registrados para que fueran difundidos después de su muerte, un material que hasta ahora permanecía completamente inédito. “Nadie vio ese material, se está terminando la postproducción. Por supuesto que muchos de los que forman parte firmaron un contrato y no pueden contar demasiados detalles, pero van a escucharlo a Ezequiel Luna, su hermano, hablando por primera vez”, adelantó la periodista.

Sobre el armado general de la producción, dejaron en claro que se tratará de un proyecto extenso y profundo, pensado en varios episodios. “Va a llevar tiempo, van a ser varios capítulos con voces muy fuertes que van a escuchar, pero sobre todo se la verá a ella. Año tras año, esta mujer conoció más guardias de hospitales que todos nosotros juntos”, señaló Shaw.

De la fama a vivir una pesadilla

Silvina Luna en el casting para entrar a Gran Hermano (Fuente: Telefe/Captura de video)

Silvina Luna saltó a la fama, gracias a su simpatía, su belleza y su humor, mientras participaba de la segunda edición de Gran Hermano. Una vez que salió de la casa -fue finalista- comenzó a trabajar primero junto a Gerardo Sofovich, y después participó de varias ficciones exitosas, como Amor en custodia, Los Roldán, Casados con hijos, Son de Fierro, Cita a ciegas, Todos contra Juan, Maltratadas, Señores Papis y Las estrellas.

Paralelamente, protagonizó varias obras de teatro, siguió trabajando como modelo y también se probó como DJ.

En 2010, Luna decidió someterse a una cirugía estética con Lotocki, quien le hizo una liposucción y mezcló su grasa con metacrilato y otras sustancias no identificadas para inyectárselo en los glúteos. Tres años después, mientras se encontraba de temporada en Villa Carlos Paz, la actriz comenzó a sentirse cada vez más cansada. Tras hacerse algunos estudios de rutina, descubrió que tenía altos los niveles de calcio, situación que la llevó a padecer problemas renales.

“Mi trabajo está muy ligado a la imagen y hay muchas presiones para cumplir con ciertos estereotipos. Cuando era más chica, me hice una intervención para mejorar aún más mi apariencia. Confié en un médico y recibí sustancias tóxicas en mi cuerpo. Me siento en la obligación de contar mi experiencia para otras chicas que pasan por lo mismo”, dijo por primera vez en 2014 responsabilizando a Lotocki por su estado de salud.

Silvina Luna estuvo 79 días internada antes de su muerte Archivo

A medida que su cuadro empeoraba, la modelo compartía el calvario que vivía a diario. “Me afectó el riñón y otras cosas. En un punto siento que me arruinó la vida. Tengo que hacer consultas todas las semanas al médico y tomar más de un remedio por día”, reveló en referencia a los corticoides que comenzaron a darle un nuevo aspecto físico. El accionar de este profesional no sólo afectó su cuerpo y su cabeza, sino que implicó un rotundo cambio de estilo de vida. “Tengo 30 años y me tengo que cuidar en las comidas, con el alcohol... Me tengo que cuidar como una persona mayor”, confesó en Intrusos.

Luego de una operación con láser en 2017, donde le sacaron “una piedrita”, sus caídas e internaciones se volvieron moneda corriente. Hasta que, en enero de 2023, confirmó la peor noticia: sus riñones habían dejado de funcionar y necesitaba un trasplante. Pero una infección le impidió llegar a ese procedimiento. Mientras tanto, su único camino era someterse a diálisis tres veces por semana, procedimiento que mostró varias veces en sus redes sociales.

Silvina Luna en una de sus últimas apariciones en redes Captura video @silvinalunaoficial

Su último posteo ocurrió a mediados de junio de 2023, cuando desde la sala de diálisis se comunicó con sus seguidores para darles una buena noticia: “Me vine a internar porque salieron los resultados de la microbacteria y por fin se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar. Son dos, así que los estoy probando ahora internada, para ver si los tolero y si está todo bien”, dijo esperanzada.

Sin embargo, tres semanas después, la noticia de que había sido internada de urgencia en terapia intensiva volvió a preocupar a todos. “Está sedada y está con respirador. Está acompañada por su hermano y por la gente que la quiere”, informó Ángel De Brito en la edición del 27 de junio de LAM. Al día siguiente, la periodista Andrea Taboada advirtió que “sus pulmones se habían complicado” a causa de la bacteria, motivo por el cual permanecía intubada.

Luna falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, después de haber estado 79 días internada. Según el resultado de la autopsia se “observaron trombosis venosas y tromboembolismo pulmonar, en principio, idóneas para el mecanismo mortal”.

Aníbal Lotocki está preso por el homicidio simple con dolo eventual de otro de sus pacientes, Rodolfo Cristian Zárate, causa por la que cumple prisión preventiva desde octubre de 2023 en Ezeiza. Además, tiene una condena firme de 8 años de prisión por lesiones graves y estafas contra Luna, Sosa, Trenchi y Xipolitakis.