Revés para Lotocki: la Justicia ordenó ampliar la pericia médica sobre el cuerpo de Silvina Luna

Aníbal Lotocki recibió un nuevo revés judicial en el marco de la causa por la muerte de la actriz Silvina Luna, sobre la cual se encuentra detenido e imputado por homicidio simple: la Justicia ordenó ampliar la pericia médica realizada sobre el cuerpo de la modelo. La decisión se tomó tras un pedido de la querella, que aseguró que, de esta manera, podrían esclarecerse aspectos importantes sobre su estado de salud y los tratamientos que recibió.

Según indicó el medio Misiones Online, de la provincia de la que es oriundo Lotocki, el pedido presentado por el abogado Fernando Burlando, que representa a Matías Luna, hermano de Silvina, se dio con el fin de que se amplíe la pericia realizada el 15 de septiembre de 2025 -poco más de dos años después de la muerte de la modelo- para que la junta médica se expida sobre una serie de puntos considerados fundamentales para el transcurso de la investigación.

La querella pidió que los peritos determinen el momento exacto de la aparición de los granulomas en el cuerpo de Luna y qué tratamiento se podría haber implementado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que llevó a su insuficiencia renal progresiva. Además solicitó que se registre el momento en el que habría sido oportuno el tratamiento, lo que permitirá entender si existieron probabilidades médicas de evitar un deterioro.

Silvina Luna murió el 31 de agosto a los 43 años tras pasar 79 días internada en el Hospital Italiano Instagram @silvinalunaoficial

A su vez, también se precisó información sobre si Lotocki estaba apto para intervenir de alguna manera para evitar que el desarrollo de granulomas provocara consecuencias en la salud de Luna. Con todos estos pedidos, en la causa aparecerían puntos que podrían haber sido considerados en vida y elementos técnicos que esclarecerían la responsabilidad penal del médico.

Entre los últimos avances de la causa, en octubre de 2025, pidieron indagar al médico ya que el fiscal Pablo Turano consideró que el imputado incurrió en la omisión de actuar que derivó en el fallecimiento de Luna. “La actuación dolosa previa de Lotocki como profesional de la salud tuvo como resultado ciertas lesiones que presentó Luna -granulomas- que no solo generaron aquella responsabilidad penal por la que fuera condenado, sino también generó un deber de salvamento para con ella, el deber de tomar acciones positivas tendientes a neutralizar o al menos morigerar los daños previos producidos por su actuar”, declaró en esa ocasión.

“Fue la omisión de cumplimiento de ese deber lo que derivó en la muerte de Luna, tal cual se concluye de la lectura de la pericia médica producida en autos”, determinó.

La actriz murió el 31 de agosto de 2023 tras estar dos meses y medio internada en el Hospital Italiano, a los 43 años. Llevaba una década luchando contra una insuficiencia renal que desarrolló tras un procedimiento estético que le realizó Lotocki en 2010. Luna llegó a estar en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) para un trasplante de riñón, pero distintas complicaciones la llevaron un estado que se volvió irreversible.